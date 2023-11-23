Джон Элканн о концовке сезона-2021: «Не хочется, чтобы такое случалось в «Ф-1»

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 регламент Джон Элканн Гран-при Лас-Вегаса Авто

Президент компании «Феррари» вспомнил скандальный Гран-при Абу-Даби-2021.

По мнению Джона Элканна, «Формула-1» должна избегать спорных ситуаций, связанных с судейством и контролем за соблюдением регламента. Менеджер упомянул концовку сезона-2021, штраф Карлоса Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса-2023 из-за незакрепленного люка и неопределенность вокруг потолка расходов.

«Важно добиться четкости в правилах и их применении.

Не хочется, чтобы случались вещи вроде чемпионата 2021 года – того, как он закончился. Не хочется, чтобы возникали ситуации как в Вегасе, когда тебя штрафуют на десять позиций.

Желательно добиться большей ясности, если говорить о регламенте, его применении и том, что мы видели вокруг потолка расходов», – заявил босс «Феррари».

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«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!

2 комментария

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Великий Алонсо
Да, действительно, лучше как сейчас, когда чемпион становится известен ещё к 3-4 гонке сезона
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Bzz Pvz
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2021 год был трагедией для Льюиса. Помню, как после гонки шёл по улицам Лондона, и люди вокруг меня плакали, проклиная Макса. Но нужно понимать, что Макс моложе, и обладает схожим высоким гоночным талантом, тем более учитывая то, как он деклассировал соперников на тогдашней помойке от ред булла.
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