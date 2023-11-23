Джон Элканн о концовке сезона-2021: «Не хочется, чтобы такое случалось в «Ф-1»
Президент компании «Феррари» вспомнил скандальный Гран-при Абу-Даби-2021.
По мнению Джона Элканна, «Формула-1» должна избегать спорных ситуаций, связанных с судейством и контролем за соблюдением регламента. Менеджер упомянул концовку сезона-2021, штраф Карлоса Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса-2023 из-за незакрепленного люка и неопределенность вокруг потолка расходов.
«Важно добиться четкости в правилах и их применении.
Не хочется, чтобы случались вещи вроде чемпионата 2021 года – того, как он закончился. Не хочется, чтобы возникали ситуации как в Вегасе, когда тебя штрафуют на десять позиций.
Желательно добиться большей ясности, если говорить о регламенте, его применении и том, что мы видели вокруг потолка расходов», – заявил босс «Феррари».
Тото Вольфф: «У «Мерседеса» и «Феррари» почти равные очки, с нормальным гоночным директором все должно быть в порядке в Абу-Даби»
«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!
2 комментария