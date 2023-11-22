Гран-при Абу-Даби-2023. Расписание трансляций

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Формула-2 Авто

Sports.ru представляет календарь 22-го, заключительного этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в ОАЭ покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Яс-Марина, Абу-Даби
24-26 ноября 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 12:30 ☀️
2-я практика: 16:00 🌙
 
Суббота 
 
3-я практика: 13:30 ☀️
Квалификация: 17:00 🌙
 
Воскресенье 
 
Гонка: 16:00 🌙
 
Расписание заездов «Ф-2»
 
Пятница
 
Практика: 10:05
Квалификация: 14:00
 
Суббота
 
1-я гонка: 15:20
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 12:15
 
время московское
 

📰 Главные новости перед Гран-при: Перес – вице-чемпион, Ферстаппен догнал Феттеля, люк сломал «Феррари» Сайнса и вызвал иск выгнанных фанатов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий