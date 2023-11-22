Гран-при Абу-Даби-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 22-го, заключительного этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.
Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в ОАЭ покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Яс-Марина, Абу-Даби
24-26 ноября 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 12:30 ☀️
2-я практика: 16:00 🌙
Суббота
3-я практика: 13:30 ☀️
Квалификация: 17:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌙
Расписание заездов «Ф-2»
Пятница
Практика: 10:05
Квалификация: 14:00
Суббота
1-я гонка: 15:20
Воскресенье
2-я гонка: 12:15
время московское
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