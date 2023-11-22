Гран-при Абу-Даби-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 22-го, заключительного этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Абу-Даби.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в ОАЭ покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Яс-Марина, Абу-Даби

24-26 ноября 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 12:30 ☀️

2-я практика: 16:00 🌙

Суббота

3-я практика: 13:30 ☀️

Квалификация: 17:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌙

Расписание заездов «Ф-2»

Пятница

Практика: 10:05

Квалификация: 14:00

Суббота

1-я гонка: 15:20

Воскресенье

2-я гонка: 12:15

время московское

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