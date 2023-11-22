Руководитель «Астон Мартин» о разбитых болидах Сайнса и Окона в первый день уик-энда в Лас-Вегасе: «Мне кажется, реакция на случившееся у общественности была слишком резкой»

Майк Крак отметил успешность проведения Гран-при Лас-Вегаса.

По словам « », люди слишком остро отреагировали на проблему с плохо закрепленными канализационными люками, из-за которых были повреждены болиды и .

И что после неудачного инцидента в первый день уик-энда, в дальнейшем все прошло хорошо.

«В пятницу у нас возникла неприятная ситуация. Но понятно, что это был несчастный случай, непредвиденная ситуация. И мне кажется, что реакция на случившееся у общественности была слишком резкой. Ведь такое может случиться и на другой трассе.

И мне кажется, что оглядываясь назад можно сказать, что Гран-при, все мероприятие прошло отлично. Оно было просто другим, но мы заранее знали, приезжая в Лас-Вегас, что нас ждет что-то новое. Как знаем, что гонки в США немного отличаются от гонок в Европе. Но я думаю, что мы должны быть открыты для возможных перемен и в каких-то моментах учиться тому, как гонки проводятся в США», – рассказал Крак.

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