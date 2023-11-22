Руководитель «Астон Мартин» о разбитых болидах Сайнса и Окона в первый день уик-энда в Лас-Вегасе: «Мне кажется, реакция на случившееся у общественности была слишком резкой»

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Альпин Гран-при Лас-Вегаса Майк Крак Авто

Майк Крак отметил успешность проведения Гран-при Лас-Вегаса.

По словам «Астон Мартин», люди слишком остро отреагировали на проблему с плохо закрепленными канализационными люками, из-за которых были повреждены болиды Карлоса Сайнса и Эстебана Окона.

И что после неудачного инцидента в первый день уик-энда, в дальнейшем все прошло хорошо.

«В пятницу у нас возникла неприятная ситуация. Но понятно, что это был несчастный случай, непредвиденная ситуация. И мне кажется, что реакция на случившееся у общественности была слишком резкой. Ведь такое может случиться и на другой трассе.

И мне кажется, что оглядываясь назад можно сказать, что Гран-при, все мероприятие прошло отлично. Оно было просто другим, но мы заранее знали, приезжая в Лас-Вегас, что нас ждет что-то новое. Как знаем, что гонки в США немного отличаются от гонок в Европе. Но я думаю, что мы должны быть открыты для возможных перемен и в каких-то моментах учиться тому, как гонки проводятся в США», – рассказал Крак.

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1 комментарий

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Minuvert
Касательно Сайнса, если признаете что это был несчастный случай и непредвиденные обстоятельства, то дайте заменить компоненты без штрафа, спишите на форс-мажор. Говорят, что судьи такое решение принять не могут, не по правилам, но те же судьи принимают решение о старте гонки раньше чем за сутки после окончания квалификации, что тоже не по правилам. Но тут говорят можно, у судей есть компетенции менять правила, если они посчитают нужным. Про недовольство болельщиков: сначала задержали старт второй практики, потом выгнали с трибун обещав купоны на 200 долларов, но многие билеты стоили дороже! Вообщем все что было до гонки так себе, но хоть сама гонка удалась.
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