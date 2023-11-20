Леклер – лучший гонщик Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Ферстаппен и Боттас в топ-3

Издание The Race проанализировало выступления пилотов «Формулы-1» на первом в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Эксперт Эдд Стро оценивает действия спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Гонщик « » , завоевавший поул и занявший второе место в гонке, возглавил рейтинг, опередив победителя заезда из «Ред Булл» и пилота « » .

На четвертом месте расположился Эстебан Окон («Альпин»), которому удалось прорваться после неудачной квалификации, топ-5 замкнул новый вице-чемпион Серхио Перес («Ред Булл»).

Звездный пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал лишь 15-м, попавший серьезную аварию Ландо Норрис из «Макларена» – 19-м, в то время как их напарники Ланс Стролл и Оскар Пиастри пробились в первую десятку.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Лас-Вегаса (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

4. Эстебан Окон («Альпин»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Алекс Албон («Уильямс»)

7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Логан Сарджент («Уильямс»)

13. Карлос Сайнс («Феррари»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

16. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Ландо Норрис («Макларен»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

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