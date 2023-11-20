Леклер – лучший гонщик Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Ферстаппен и Боттас в топ-3
Издание The Race проанализировало выступления пилотов «Формулы-1» на первом в истории Гран-при Лас-Вегаса.
Эксперт Эдд Стро оценивает действия спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший поул и занявший второе место в гонке, возглавил рейтинг, опередив победителя заезда Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.
На четвертом месте расположился Эстебан Окон («Альпин»), которому удалось прорваться после неудачной квалификации, топ-5 замкнул новый вице-чемпион Серхио Перес («Ред Булл»).
Звездный пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал лишь 15-м, попавший серьезную аварию Ландо Норрис из «Макларена» – 19-м, в то время как их напарники Ланс Стролл и Оскар Пиастри пробились в первую десятку.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Лас-Вегаса (The Race)
Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса
Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место
The resulting delay and front wing damage meant he dropped to the back, with “significant” floor damage hobbling him for the rest of the race.
Had he been able to run the race normally from seventh, a strong result was on the cards - the fact he couldn’t was entirely down to external factors in a race where plenty of others made their own errors that drag them down our order.
То есть по сути третье место авансом, если бы да кабы, то точно может быть было бы лучше… что??? Тот же окон или Стролл для меня лично лучше выглядят как претенденты на топ3, принесли своим командам хорошие очки. Почему тогда Сайнс так низко, ведь в штрафе он не виноват?