Леклер – лучший гонщик Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Ферстаппен и Боттас в топ-3

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Издание The Race проанализировало выступления пилотов «Формулы-1» на первом в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Эксперт Эдд Стро оценивает действия спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший поул и занявший второе место в гонке, возглавил рейтинг, опередив победителя заезда Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.

На четвертом месте расположился Эстебан Окон («Альпин»), которому удалось прорваться после неудачной квалификации, топ-5 замкнул новый вице-чемпион Серхио Перес («Ред Булл»).

Звездный пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал лишь 15-м, попавший серьезную аварию Ландо Норрис из «Макларена» – 19-м, в то время как их напарники Ланс Стролл и Оскар Пиастри пробились в первую десятку.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Лас-Вегаса (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
4. Эстебан Окон («Альпин»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Алекс Албон («Уильямс»)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
8. Пьер Гасли («Альпин»)
9. Оскар Пиастри («Макларен»)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Логан Сарджент («Уильямс»)
13. Карлос Сайнс («Феррари»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
16. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Ландо Норрис («Макларен»)
20. Юки Цунода («Альфа Таури»)
 

Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

2 комментария

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mrMassi
Очень удивило третье место Валтери, из достижений у него ноль очков и квала в топ8. Вот комментарий с сайта The Race: Valtteri Bottas was eighth-fastest in qualifying despite feeling ill, which was a fine achievement in the Alfa Romeo, and held his seventh-place starting spot into Turn 1 when Fernando Alonso spun into his path.

The resulting delay and front wing damage meant he dropped to the back, with “significant” floor damage hobbling him for the rest of the race.

Had he been able to run the race normally from seventh, a strong result was on the cards - the fact he couldn’t was entirely down to external factors in a race where plenty of others made their own errors that drag them down our order.

То есть по сути третье место авансом, если бы да кабы, то точно может быть было бы лучше… что??? Тот же окон или Стролл для меня лично лучше выглядят как претенденты на топ3, принесли своим командам хорошие очки. Почему тогда Сайнс так низко, ведь в штрафе он не виноват?
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Мадина Уйгурова
Стролл. незаслуженно незаммечен и тут
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