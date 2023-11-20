«Феррари» обсудит компенсацию за повреждения болида Сайнса из-за люка
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер попытается добиться компенсации от организаторов Гран-при Лас-Вегаса.
В первой практике болид Карлоса Сайнса получил серьезные повреждения из-за незакрепленного люка. Вассер ответил на вопрос, возместят ли ущерб команде.
«Я проведу закрытые обсуждения со всеми сторонами.
Я скорее расстроен из-за того, как разобрались с ситуацией, чем из-за самого инцидента. В прошлом подобное уже случались: в Монако два или три года назад – думаю, на поребрике в первом повороте, в Малайзии, дважды в Баку с Боттасом и Расселлом.
Такие вещи трудно предвосхищать и заранее устранять, но важно, как ты справляешься с инцидентом», – ответил менеджер.
Первый заезд «Ф-1» по Вегасу продержался 8 минут: дорожный люк в хлам развалил два болида!
Карлос Сайнс: «Удивлен, что у руководящего органа нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств. Ожидал от «Ф-1» большего»
заменить мотор в котором 5-6гонок на абсолютно новый это как бы странно.
другое дело если бы были моторы с пробегом с тех же тестов.