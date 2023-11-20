«Феррари» обсудит компенсацию за повреждения болида Сайнса из-за люка

Теги Гран-при Малайзии Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Валттери Боттас Гран-при Азербайджана Фредерик Вассер Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер попытается добиться компенсации от организаторов Гран-при Лас-Вегаса.

В первой практике болид Карлоса Сайнса получил серьезные повреждения из-за незакрепленного люка. Вассер ответил на вопрос, возместят ли ущерб команде.

«Я проведу закрытые обсуждения со всеми сторонами.

Я скорее расстроен из-за того, как разобрались с ситуацией, чем из-за самого инцидента. В прошлом подобное уже случались: в Монако два или три года назад – думаю, на поребрике в первом повороте, в Малайзии, дважды в Баку с Боттасом и Расселлом.

Такие вещи трудно предвосхищать и заранее устранять, но важно, как ты справляешься с инцидентом», – ответил менеджер.

Первый заезд «Ф-1» по Вегасу продержался 8 минут: дорожный люк в хлам развалил два болида!

Карлос Сайнс: «Удивлен, что у руководящего органа нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств. Ожидал от «Ф-1» большего»

5 комментариев

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Streetbor
уже не первый такой инцидент, так почему никто не догадался внести изменения в регламент, чтобы не было штрафов за смену компонентов 🤷‍♂️
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Марат Кагин
Ответ Фанат спорта01
потому что это будет несправедливо к остальным. заменить мотор в котором 5-6гонок на абсолютно новый это как бы странно. другое дело если бы были моторы с пробегом с тех же тестов.
мотор вроде не меняли, меняли батареи
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rtr_return
Организаторы укажут на форс мажор и Фредерик как обычно утрется
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Фанат спорта01
Ответ Streetbor
уже не первый такой инцидент, так почему никто не догадался внести изменения в регламент, чтобы не было штрафов за смену компонентов 🤷‍♂️
потому что это будет несправедливо к остальным.
заменить мотор в котором 5-6гонок на абсолютно новый это как бы странно.
другое дело если бы были моторы с пробегом с тех же тестов.
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0
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