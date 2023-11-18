Шарль Леклер: «Слишком много поулов без побед. Если получится реализовать ужасный поул в Вегасе, это сгладит мой сезон»

Леклер скрестил пальцы на победу с «ужасного» поула в Лас-Вегасе.

Гонщик « » завоевал первое место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Поул, который монегаск назвал «ужасным» из-за ошибок в третьем сегменте, стал для него 23-м в карьере, при этом пилот не реализовал 18 из них.

«У меня не было особых ожиданий, но после второй практики, где мы оказались очень и очень быстрыми, я подумал: «Конечно, сразимся за поул».

Первый и второй сегменты получились потрясающими. Наверное, во втором сегменте у меня был лучший круг, что я когда-либо проезжал – оглядываясь назад, я не поменял бы ни одной детали.

То же самое я хотел сделать в третьем сегменте с учетом того, что состояние трассы довольно сильно улучшалось. Но в третьем сегменте не получилось хорошо выступить, я допустил слишком много ошибок. Ужасный поул, однако я все равно доволен.

Работа с шинами – то, что определит, сложится ли гонка хорошо или очень плохо. Это всегда играет большую роль, но да, температура действительно очень низкая, мы столкнемся с гранулированием.

Но не знаю – у меня ощущения хорошие с первой же практики. Очень надеюсь, что получится наконец реализовать поул. У меня было слишком много поулов без побед, потому что машина не позволяла бороться в гоночных условиях», – сообщил Леклер.

Шарль согласился, что «город грехов» идеально подойдет для вечеринки по поводу долгожданной победы.

«Точно. Это стало бы сценарием мечты и сгладило бы мой сезон. Оглядываясь назад, каждый раз, когда возможен хороший результат, что-то случается, так что…» – произнес монегаск и скрестил пальцы.

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