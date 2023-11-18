Тото Вольфф об 11-м месте Хэмилтона в квалификации: «Это остается загадкой. У Льюиса больше не было сцепления»

Вольфф прокомментировал неудачную квалификацию «Мерседеса» в Лас-Вегасе.

По словам босса « », в команде не знают, почему (11-й) сильно уступил своему напарнику (4-й) в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Это остается загадкой. Шины были в рабочем окне. Вы можете увидеть разницу. Мы уже заметили ее в третьей практике. Очень сложно что-то понять.

У Льюиса больше не было сцепления. В зависимости от того, есть у вас сцепление или нет, температура [шин] отличается на четыре-пять градусов. Вы можете заметить это на примере других команд, как «Макларен». Они обычно впереди, но здесь вылетели после первого сегмента.

С другой стороны, «Феррари» проехали впечатляющие круги. Оба болида на полсекунды впереди всех остальных.

[Если говорить о гоночном темпе], у нашего болида все было не очень хорошо с гранулированием, но в третьей практике мы выезжали в другое время – было очень рано, трасса была скользкой.

Думаю, [Макс] Ферстаппен и [Шарль] Леклер будут очень быстры. Нам просто нужно справиться со всем и набраться терпения, пока не пройдет худший отрезок на шинах», – сказал .

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й