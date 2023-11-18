Тото Вольфф об 11-м месте Хэмилтона в квалификации: «Это остается загадкой. У Льюиса больше не было сцепления»
Вольфф прокомментировал неудачную квалификацию «Мерседеса» в Лас-Вегасе.
По словам босса «Мерседеса», в команде не знают, почему Льюис Хэмилтон (11-й) сильно уступил своему напарнику Джорджу Расселлу (4-й) в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
«Это остается загадкой. Шины были в рабочем окне. Вы можете увидеть разницу. Мы уже заметили ее в третьей практике. Очень сложно что-то понять.
У Льюиса больше не было сцепления. В зависимости от того, есть у вас сцепление или нет, температура [шин] отличается на четыре-пять градусов. Вы можете заметить это на примере других команд, как «Макларен». Они обычно впереди, но здесь вылетели после первого сегмента.
С другой стороны, «Феррари» проехали впечатляющие круги. Оба болида на полсекунды впереди всех остальных.
[Если говорить о гоночном темпе], у нашего болида все было не очень хорошо с гранулированием, но в третьей практике мы выезжали в другое время – было очень рано, трасса была скользкой.
Думаю, [Макс] Ферстаппен и [Шарль] Леклер будут очень быстры. Нам просто нужно справиться со всем и набраться терпения, пока не пройдет худший отрезок на шинах», – сказал Вольфф.
Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Сколько можно его держать в команде, не понятно. Вы вдумайтесь, Рассел привез Хэмилтону пол секунды на машине, которую весь сезон развивают под Хэмилтона. Было ли такое, чтобы Перес был 3, а Макс 10, я вот не припоминаю. Но вот когда Макс в топ 3, а Перес за 10кой вполне себе обыденная ситуация. Даже интересно, сколько Рассел будет привозить Хэмилтону в следующем году. Секунду с круга? 2 секунды с круга?
Ну и вопрос на подумать. С какой целью Хэмилтон каждый раз вносит изменения в настройку машины перед квалификацией, которая и так хорошо работает? Я думаю, что он по телеметрии видит, что Рассел быстрее и старается за счет изменения настроек хоть как-то отыграть эту разницу, но так как кроме моды, музыки и лгбт активизма его ничего не интересует, то в настройках машины он не разбирается и из-за этого отлично работающая машина на 3 тренировке у него превращается в кусок Г., в то время как у Рассела она работает чудесно, о чем свидетельствуют его результаты.
P.S. Ребята, бредик не пишем, пишем только хорошее, плохое писать не надо.
Другое дело, что Мерседес откровенно порой руинят гонки Рассела, как в Сингапуре например, как в Сан Пауло.