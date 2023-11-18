Тото Вольфф об 11-м месте Хэмилтона в квалификации: «Это остается загадкой. У Льюиса больше не было сцепления»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Вольфф прокомментировал неудачную квалификацию «Мерседеса» в Лас-Вегасе.

По словам босса «Мерседеса», в команде не знают, почему Льюис Хэмилтон (11-й) сильно уступил своему напарнику Джорджу Расселлу (4-й) в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Это остается загадкой. Шины были в рабочем окне. Вы можете увидеть разницу. Мы уже заметили ее в третьей практике. Очень сложно что-то понять.

У Льюиса больше не было сцепления. В зависимости от того, есть у вас сцепление или нет, температура [шин] отличается на четыре-пять градусов. Вы можете заметить это на примере других команд, как «Макларен». Они обычно впереди, но здесь вылетели после первого сегмента.

С другой стороны, «Феррари» проехали впечатляющие круги. Оба болида на полсекунды впереди всех остальных.

[Если говорить о гоночном темпе], у нашего болида все было не очень хорошо с гранулированием, но в третьей практике мы выезжали в другое время – было очень рано, трасса была скользкой.

Думаю, [Макс] Ферстаппен и [Шарль] Леклер будут очень быстры. Нам просто нужно справиться со всем и набраться терпения, пока не пройдет худший отрезок на шинах», – сказал Вольфф.  

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

5 комментариев

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Mittermeyer
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Действительно загадка. Никогда такого не было и вот опять. Опять кто-то не смог привести в шины в рабочее окно, опять кто-то внес изменения в болид, которые в очередной раз не сработали.

Сколько можно его держать в команде, не понятно. Вы вдумайтесь, Рассел привез Хэмилтону пол секунды на машине, которую весь сезон развивают под Хэмилтона. Было ли такое, чтобы Перес был 3, а Макс 10, я вот не припоминаю. Но вот когда Макс в топ 3, а Перес за 10кой вполне себе обыденная ситуация. Даже интересно, сколько Рассел будет привозить Хэмилтону в следующем году. Секунду с круга? 2 секунды с круга?

Ну и вопрос на подумать. С какой целью Хэмилтон каждый раз вносит изменения в настройку машины перед квалификацией, которая и так хорошо работает? Я думаю, что он по телеметрии видит, что Рассел быстрее и старается за счет изменения настроек хоть как-то отыграть эту разницу, но так как кроме моды, музыки и лгбт активизма его ничего не интересует, то в настройках машины он не разбирается и из-за этого отлично работающая машина на 3 тренировке у него превращается в кусок Г., в то время как у Рассела она работает чудесно, о чем свидетельствуют его результаты.

P.S. Ребята, бредик не пишем, пишем только хорошее, плохое писать не надо.
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Alex Sin
Недосемикратныое недоразумение, слилось прямо в ласвегоскую клоаку. Скилла хватило только на это. Нет мерсокосмовозки, нет и результата. И никаких загадок. Всё ясно как Божий день. Радостно.)
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Мария Голденштерн
Ответ Bzz Pvz
Очередное предательство Льюиса от руководства мерседеса. Не удивлюсь, если Тото лично и специально портит и выкручивает что-то из болида Хэмилтона, чтобы Льюис хуже смотрелся на фоне выскочки рассела
Ага, очередной вселенский заговор против сИра.
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Grigpar
Ответ Mittermeyer
Действительно загадка. Никогда такого не было и вот опять. Опять кто-то не смог привести в шины в рабочее окно, опять кто-то внес изменения в болид, которые в очередной раз не сработали. Сколько можно его держать в команде, не понятно. Вы вдумайтесь, Рассел привез Хэмилтону пол секунды на машине, которую весь сезон развивают под Хэмилтона. Было ли такое, чтобы Перес был 3, а Макс 10, я вот не припоминаю. Но вот когда Макс в топ 3, а Перес за 10кой вполне себе обыденная ситуация. Даже интересно, сколько Рассел будет привозить Хэмилтону в следующем году. Секунду с круга? 2 секунды с круга? Ну и вопрос на подумать. С какой целью Хэмилтон каждый раз вносит изменения в настройку машины перед квалификацией, которая и так хорошо работает? Я думаю, что он по телеметрии видит, что Рассел быстрее и старается за счет изменения настроек хоть как-то отыграть эту разницу, но так как кроме моды, музыки и лгбт активизма его ничего не интересует, то в настройках машины он не разбирается и из-за этого отлично работающая машина на 3 тренировке у него превращается в кусок Г., в то время как у Рассела она работает чудесно, о чем свидетельствуют его результаты. P.S. Ребята, бредик не пишем, пишем только хорошее, плохое писать не надо.
Самое главное при том, что Рассел весь сезон показывает отличный уровень и зачастую выше Хэмильтона, в прессе у нас принято считать, что где-то там оказывается Рассел подотстал. Где-то в середине сезона. Вопрос только где? там где он сделал свои личные ошибки? Ну это как бы мягко говоря на темпе не сказывается вообще, а он у него такой же как у Хэмильтона, а на некоторых гран-при и выше. В этом компоненте они чередуются.

Другое дело, что Мерседес откровенно порой руинят гонки Рассела, как в Сингапуре например, как в Сан Пауло.
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