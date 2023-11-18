Шарль Леклер: «Феррари» будет близка к «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер рассчитывает сразиться за поул к Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл вторую практику и не проехал квалификационную попытку в заключительной тренировке.

«Пока все выглядит хорошо. Мне нравится трасса, пилотировать весело. Мне всегда нравились городские автодромы, и это хороший трек.

На данный момент мы выглядим довольно сильно. Трудно в точности понять, какие расклады по гоночному темпу, но, похоже, у нас сильная квалификационная скорость.

Получится ли побороться с «Ред Булл»? Не знаю. Полагаю, в квалификации мы будем сражаться, как всегда, но соперники слишком сильны по гоночному темпу. Макс [Ферстаппен] очень здорово провел симуляцию гонки, как и всегда, однако в квалификации мы будем близко», – заявил Шарль.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 3-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Сарджент – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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