Гран-при Лас-Вегаса-2023. 3-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Сарджент – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто
Лас-Вегас, США
17 ноября 2023 года
3-я практика
 
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.34,093 (23 круга)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398 (20)
3. Логан Сарджент («Уильямс») +0,552 (17)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,560 (14)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613 (13)
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,633 (14)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,695 (17)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,760 (24)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,815 (18)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,974 (18)
11. Ландо Норрис («Макларен») +0,996 (17)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019 (17)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,160 (20)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (15)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,788 (15)
16. Шарль Леклер («Феррари») +1,815 (22)
17. Карлос Сайнс («Феррари») +1,846 (21)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,994 (15)
19. Пьер Гасли («Альпин») +2,392 (12)
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +3,685 (14)
 

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Магнуссен – 3-й по итогам досрочно завершенной сессии

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9 комментариев

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Старый Пёс
1-15-софт
16-Леклер-медиум
17-Сайнц-медиум
18-20-софт
+8
-2
+6
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G.H.O.S.T.
Вчера пикапы и самосвалы рабочие катались по трассе во время практики. Сегодня колёса сами по себе ездят.
Удивительный гран-при.
+4
-1
+3
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Mittermeyer
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Узнаю темнокожего бездаря, проиграть напарнику почти 8 десятых, это в его стиле. Поул конечно вряд-ли будет, но думаю в топ 5 Рассел точно попадет, а Хэмилтону бы из ку 1 выйти с такими результатами
+2
-2
0
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Dym86
Ответ Mittermeyer
Узнаю темнокожего бездаря, проиграть напарнику почти 8 десятых, это в его стиле. Поул конечно вряд-ли будет, но думаю в топ 5 Рассел точно попадет, а Хэмилтону бы из ку 1 выйти с такими результатами
И как обычно в гонке Хэм обгонит Рассела :)
+1
-1
0
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Mittermeyer
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dym86
И как обычно в гонке Хэм обгонит Рассела :)
Разве что в твоих мечтах, он к нему даже на дистанцию атаки не приблизится
0
0
0
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