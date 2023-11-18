Гран-при Лас-Вегаса-2023. 3-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Сарджент – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Лас-Вегас, США
17 ноября 2023 года
3-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.34,093 (23 круга)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398 (20)
3. Логан Сарджент («Уильямс») +0,552 (17)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,560 (14)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613 (13)
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,633 (14)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,695 (17)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,760 (24)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,815 (18)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,974 (18)
11. Ландо Норрис («Макларен») +0,996 (17)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019 (17)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,160 (20)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,204 (15)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,788 (15)
16. Шарль Леклер («Феррари») +1,815 (22)
17. Карлос Сайнс («Феррари») +1,846 (21)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,994 (15)
19. Пьер Гасли («Альпин») +2,392 (12)
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +3,685 (14)
Гран-при Лас-Вегаса-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Гран-при Лас-Вегаса-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Магнуссен – 3-й по итогам досрочно завершенной сессии
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16-Леклер-медиум
17-Сайнц-медиум
18-20-софт
Удивительный гран-при.