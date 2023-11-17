Фредерик Вассер о штрафе Сайнса за замену мотора: «Нужно избегать мыслей о случившемся и просто делать свою работу»

В «Феррари» расстроились из-за штрафа Сайнса за замену мотора.

По словам руководителя команды , сейчас «Ферарри», несмотря на разочарование, стоит оставить случившееся в прошлом и сосредоточиться на подготовке к Гран-при Лас-Вегаса.

«Безусловно, я был там и обсуждал ситуацию со стюардами. У нас странное чувство – поскольку, прежде всего, мы не сделали ничего плохого.

И нам пришлось серьезно поплатиться за случившееся. Более того, мы также получили штраф (за замену элементов двигателя), когда ведем упорную борьбу за позицию в чемпионате. И потеря 10 позиций на старте в такой ситуации – это серьезный удар.

Как бы то ни было, теперь нам нужно избегать мыслей о случившемся и просто делать свою работу, и тогда мы сможем отыграться. У нас хороший темп. Нужно сосредоточиться сначала на квалификации, а потом на темпе в гонке», – рассказал Вассер.

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