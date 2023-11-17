Фредерик Вассер о штрафе Сайнса за замену мотора: «Нужно избегать мыслей о случившемся и просто делать свою работу»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Фредерик Вассер Гран-при Лас-Вегаса Авто

В «Феррари» расстроились из-за штрафа Сайнса за замену мотора.

По словам руководителя команды Фредерика Вассера, сейчас «Ферарри», несмотря на разочарование, стоит оставить случившееся в прошлом и сосредоточиться на подготовке к Гран-при Лас-Вегаса.

«Безусловно, я был там и обсуждал ситуацию со стюардами. У нас странное чувство – поскольку, прежде всего, мы не сделали ничего плохого.

И нам пришлось серьезно поплатиться за случившееся. Более того, мы также получили штраф (за замену элементов двигателя), когда ведем упорную борьбу за позицию в чемпионате. И потеря 10 позиций на старте в такой ситуации – это серьезный удар.

Как бы то ни было, теперь нам нужно избегать мыслей о случившемся и просто делать свою работу, и тогда мы сможем отыграться. У нас хороший темп. Нужно сосредоточиться сначала на квалификации, а потом на темпе в гонке», – рассказал Вассер.

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7 комментариев

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drow elf
"Жёванный крот этого казино... взять!!!" - так прокомментировал ситуацию Фредерик Вассёр.
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Minuvert
Ответ drow elf
Шансов нет, Леклер разобьет болид в квале. Скриньте.
Не хотелось бы, если честно. Хватит страданий для Феррари на этом этапе
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Minuvert
Шансы и вправду есть, Леклер был хорош в практике
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Башмак Нирванов
Жизнь вообще не справедлива...
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うちはイタチ
что значит избегать?? ты должен биться за своих гонщиков, тюфяк!
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drow elf
Ответ Minuvert
Не хотелось бы, если честно. Хватит страданий для Феррари на этом этапе
Так никому не хотелось, но я, как огромный личный фан Леклера, просто слишком хорошо его знаю.
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