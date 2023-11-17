Льюис Хэмилтон: «Хоть здесь очень длинные прямые, мест для обгонов на самом деле не так много»

Хэмилтон не ждет много обгонов на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », подводя итоги второй практики, отметил, что в гонке у участников могут возникнуть трудности с обгонами, хотя конфигурация трассы предполагает обратное.

«Это очень сложно, и хотя здесь очень длинные прямые, мест для обгонов на самом деле не так много. Уровень сцепления с трассой низкий, слип-стрим не очень эффективен – почти как в Монце, где из-за небольшого размера антикрыльев ты можешь просто сидеть на хвосте у соперникам.

В квалификации должно быть интересно. Думаю, позиция на трассе будет очень важна. Баланс машины не так плох. Мне кажется, что на шинах «софт» наш темп не сильно хуже, чем у лидеров.

Здесь нужна хорошая скорость на прямых. Ну и низкие температуры, при которых будут проходить квалификация и гонка, я уверен, сыграют важную роль», – рассказал .

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