Льюис Хэмилтон: «Трасса невероятно быстрая и в целом приятная. Я получил удовольствие от выступлений»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хэмилтону понравилась трасса Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Мерседеса», подводя итоги второй сессии, отметил, что получил удовольствие от первого полноценного опыта выступлений на трассе в Вегасе.

«Трасса невероятно быстрая и в целом приятная. Я получил огромное удовольствие от сегодняшних выступлений. Я очень рад, что мы все-таки смогли вернуться на трассу. В первой практике все сложилось неудачно, но организаторы хорошо поработали, исправив все проблемы.

Машина работала нормально. Когда мы все были на одинаковых шинах, разрывы между командами были совсем небольшими. У всех были проблемы с грануляцией покрышек, у кого-то закончился ресурс шин – в любом случае, мы тут все в одной лодке.

Думаю, проблемы с шинами связаны с сочетанием этих факторов – это и низкие температуры, и новое покрытие трассы. Мы работаем с очень низким уровнем прижимной силы, поэтому машина много скользит по трассе между медленными и скоростными поворотами. Происходит это из-за отсутствия прижима, ведь вам нужна высокая скорость на прямых», – рассказал Хэмилтон.

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