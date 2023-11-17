Труба пробила сквозную дыру в «Феррари» Сайнса, через днище можно было увидеть дорожное полотно (AMuS)

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Эстебан Окон Фредерик Вассер Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

В «Феррари» Сайнса образовалась сквозная дыра из-за инцидента с люком.

Журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер поделился информацией о масштабе повреждений на болиде «Феррари» Карлоса Сайнса. Испанец остановился на трассе после примерно восьми минут первой в истории практики перед Гран-при Лас-Вегаса. Сессию завершили досрочно.

По версии репортера, сначала пилот «Альпин» Эстебан Окон проехал по незакрепленному люку, после чего в «Феррари» Сайнса ударила часть дренажной трубы из образовавшегося отверстия.

«До нас дошла информация, что верхняя часть дренажной трубы, которая оторвалась, имеет цилиндрическую форму. Она пробила большую дыру в днище «Феррари». Стало возможным даже увидеть дорожное полотно из кокпита», – написал Грюнер.

Ранее руководитель Скудерии Фредерик Вассер сообщил, что команда поменяет «две трети машины».

Фредерик Вассер: «Феррари» поменяет две трети машины Сайнса. Сессия ########, Карлос пропустит 2-ю практику. Неприемлемо»

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

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4 комментария

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うちはイタチ
а ведь так и пилота убить можно
+4
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+4
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al
да у нас пол-страны на таких ездит
+2
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+2
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Minuvert
Весь этап "в трубу"
0
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Luca di Montezemolo
Королева автоспорта лол, владельцам главное бабло, даже трассу не проверили и так сойдёт, зато шоу дронов провели. Есть ещё фиабулл но про них итак все понятно, и написано много . Ну что поздравляю позорище полное, отдайте кубки читербуллам за гонку и езжайте в АД .
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