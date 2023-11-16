Фернандо Алонсо: «Победа в Лас-Вегасе маловероятна. Сомневаюсь, что Ферстаппен окажется более уязвимым»

Алонсо проанализировал шансы на победу на первом в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » является фаворитом в Лас-Вегасе, считает Фернандо Алонсо из « ».

«Хорошо, что мы проведем три практики, это поможет обрести уверенность на городской трассе. Я с нетерпением жду гонку, но не чувствую слишком высокого давления. Этапы в Остине и Мехико стали очень болезненными, но в то же время полезными для понимания болида на следующий сезон. Посмотрим, как все пойдет – учитывая такие длинные прямые, будет непросто. Но, надеюсь, тут и в мы выступим лучше.

Было бы здорово выиграть, особенно дебютную гонку в таком месте, но это маловероятно. Не думаю, что трасса станет одной из наиболее подходящих для нашей машины. Сомневаюсь, что Макс окажется более уязвимым.

Очень важно обрести уверенность. Более того, здесь не будет гонок поддержки, и состояние трека будет меняться больше, чем обычно. На протяжении всего уик-энда мы не проедем двух одинаковых кругов: каждый круг с первой практики и до финиша гонки будет чуть лучше предыдущего. Придется приспосабливаться к постоянным изменениям», – поделился мыслями двукратный чемпион «Формулы-1».

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