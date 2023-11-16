Фернандо Алонсо: «Победа в Лас-Вегасе маловероятна. Сомневаюсь, что Ферстаппен окажется более уязвимым»

Теги Гран-при США Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Алонсо проанализировал шансы на победу на первом в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является фаворитом в Лас-Вегасе, считает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Хорошо, что мы проведем три практики, это поможет обрести уверенность на городской трассе. Я с нетерпением жду гонку, но не чувствую слишком высокого давления. Этапы в Остине и Мехико стали очень болезненными, но в то же время полезными для понимания болида на следующий сезон. Посмотрим, как все пойдет – учитывая такие длинные прямые, будет непросто. Но, надеюсь, тут и в Абу-Даби мы выступим лучше.

Было бы здорово выиграть, особенно дебютную гонку в таком месте, но это маловероятно. Не думаю, что трасса станет одной из наиболее подходящих для нашей машины. Сомневаюсь, что Макс окажется более уязвимым.

Очень важно обрести уверенность. Более того, здесь не будет гонок поддержки, и состояние трека будет меняться больше, чем обычно. На протяжении всего уик-энда мы не проедем двух одинаковых кругов: каждый круг с первой практики и до финиша гонки будет чуть лучше предыдущего. Придется приспосабливаться к постоянным изменениям», – поделился мыслями двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо выступит в шлеме с собой в образе шута на карте-джокере

«Ф-1» – трудный вид спорта, это не футбол». Фернандо Алонсо о джетлаге

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Все по полочкам разложил - грамотно, чётко, по факту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bzz Pvz
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все по фактам. Ферстаппен и алонсо на разных уровнях.на победу в гонке испанец может не рассчитывать при живом Ферстаппене
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bzz Pvz
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Алонсо вообще неузнаваемым стал, в хорошем смысле. То Хэмилтона похвалит, то себя в роли нищего клоуна на рисунок шлема поместит, то скажет, что сам он в сравнении с Максом - ничто. Уважение начал вызывать за честность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий