«Ф-1» – трудный вид спорта, это не футбол». Фернандо Алонсо о джетлаге
Лидер «Астон Мартин» Алонсо пошутил, отвечая на вопрос о джетлаге.
Через неделю после Гран-при Лас-Вегаса гонщики «Формулы-1» проведут этап в Абу-Даби, заключительный уик-энд сезона-2023.
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал резкую смену часовых поясов.
«Это нездорово, но что есть, то есть. У нас трудный вид спорта, это не футбол», – заявил пилот «Астон Мартин» и фанат мадридского «Реала».
Алонсо сообщил, что не испытывает негатива по поводу церемонии открытия и подобных мероприятий в Лас-Вегасе:
«Учитывая вложения, этап заслуживает особое отношение, дополнительное шоу. Меня это устраивает. Где-то подобного меньше, так что можно найти баланс.
По четвергам общение с прессой всегда одинаковое – все спрашивают мнение о трассе. Здесь мы не можем ничего сказать, потому что еще не гонялись. Раньше мы приезжали в Лас-Вегас отдохнуть, насладиться городом, а теперь будем тут соревноваться. Но и повеселиться мы тоже хотим: судьба обоих титулов давно решена в пользу Макса [Ферстаппена] и «Ред Булл».
«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса
Экскурсия по фону для «Ф-1» в Лас-Вегасе: что за город, как там смотрят гонку и развлекают
А вообще это классика: почти каждый в своей профессии считает что она сложнее чем другие.
Да шо говорить, даже в рамках работы одной и той же компании, предприятия и.т.д, каждый отдел считает что у них самая сложная работа, а в остальных отделах писюны пинают и чаи гоняют 🤣🤣