«Ф-1» – трудный вид спорта, это не футбол». Фернандо Алонсо о джетлаге

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Лидер «Астон Мартин» Алонсо пошутил, отвечая на вопрос о джетлаге.

Через неделю после Гран-при Лас-Вегаса гонщики «Формулы-1» проведут этап в Абу-Даби, заключительный уик-энд сезона-2023.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал резкую смену часовых поясов.

«Это нездорово, но что есть, то есть. У нас трудный вид спорта, это не футбол», – заявил пилот «Астон Мартин» и фанат мадридского «Реала».

Алонсо сообщил, что не испытывает негатива по поводу церемонии открытия и подобных мероприятий в Лас-Вегасе:

«Учитывая вложения, этап заслуживает особое отношение, дополнительное шоу. Меня это устраивает. Где-то подобного меньше, так что можно найти баланс.

По четвергам общение с прессой всегда одинаковое – все спрашивают мнение о трассе. Здесь мы не можем ничего сказать, потому что еще не гонялись. Раньше мы приезжали в Лас-Вегас отдохнуть, насладиться городом, а теперь будем тут соревноваться. Но и повеселиться мы тоже хотим: судьба обоих титулов давно решена в пользу Макса [Ферстаппена] и «Ред Булл».

«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

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4 комментария

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Montenegro Serbian
Алонсо годно набросил)

А вообще это классика: почти каждый в своей профессии считает что она сложнее чем другие.
Да шо говорить, даже в рамках работы одной и той же компании, предприятия и.т.д, каждый отдел считает что у них самая сложная работа, а в остальных отделах писюны пинают и чаи гоняют 🤣🤣
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Великий Алонсо
Если бы Алонсо занимался футболом, а не автоспортом, то он и там бы стал Величайшим, улучшенной версией Месси. Выиграл бы 10 ЗМ.
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VladimirGol
Какие, джетлаги, если вы последий месяц должны были находится в Америке, и это четвертый подряд гранпри в пределах 2-3 часовых поясов.
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