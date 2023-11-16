«Ф-1» – трудный вид спорта, это не футбол». Фернандо Алонсо о джетлаге

Лидер «Астон Мартин» Алонсо пошутил, отвечая на вопрос о джетлаге.

Через неделю после Гран-при Лас-Вегаса гонщики «Формулы-1» проведут этап в , заключительный уик-энд сезона-2023.

Двукратный чемпион мира прокомментировал резкую смену часовых поясов.

«Это нездорово, но что есть, то есть. У нас трудный вид спорта, это не футбол», – заявил пилот « » и фанат мадридского «Реала».

Алонсо сообщил, что не испытывает негатива по поводу церемонии открытия и подобных мероприятий в Лас-Вегасе:

«Учитывая вложения, этап заслуживает особое отношение, дополнительное шоу. Меня это устраивает. Где-то подобного меньше, так что можно найти баланс.

По четвергам общение с прессой всегда одинаковое – все спрашивают мнение о трассе. Здесь мы не можем ничего сказать, потому что еще не гонялись. Раньше мы приезжали в Лас-Вегас отдохнуть, насладиться городом, а теперь будем тут соревноваться. Но и повеселиться мы тоже хотим: судьба обоих титулов давно решена в пользу Макса [Ферстаппена] и « ».

«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Лас-Вегасе: что за город, как там смотрят гонку и развлекают