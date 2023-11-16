На Сфере не будут использовать определенные цвета, чтобы не отвлекать пилотов во время Гран-при Лас-Вегаса

« » и ФИА договорились о том, как безопасно использовать Сферу на Гран-при Лас-Вегаса.

«Ф-1» на несколько дней взяла в аренду Сферу – концертную и развлекательную площадку с гигантским сферическим экраном, а также пространство рядом с ней.

Экран, мимо которого проходит трасса, будет функционировать во время заездов, однако на нем не будут демонстрировать красный, желтый и синий цвета. Решение принято для того, чтобы не отвлекать гонщиков, которые могли бы спутать данные сигналы с сообщениями о соответствующих флагах на световых табло.

На экране будут показывать «прямой эфир, шлемы, карточки пилотов, рекламу, всякие вещи и другие сюрпризы», сообщил исполнительный вице-президент MSG Entertainment Джоэл Фишер, ответственный за сделку между Сферой и «Ф-1».

Половина «Ф-1» переоделась для Вегаса: у команд – праздничные или рекламные ливреи!