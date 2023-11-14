«Пирелли» готова уменьшить размеры и массу шин в 2026 году

Размеры шин в «Формуле-1», по всей видимости, снизятся в 2026 году.

Об этом сообщил гоночный директор «Пирелли» Марио Изола. С сезона-2026 команды переходят на новые болиды и силовые установки.

«В 2026-м у нас будут совершенно новые машины и, вероятно, новый размер шин.

[Меньшие по размеру и облегченные покрышки] возможны. Пока решение не принято, но цель не является секретом, а именно разработка более легких и маневренных болидов. Шины вносят вклад в массу автомобиля.

Возможно, мы станем поставлять меньшие по размеру покрышки. Если придется их производить, как это было в прошлом, то мы вновь будем это делать в 2026-м. Договоренность с «Формулой-1» подразумевает, что мы выполняем запросы на разработку шин в соответствии с задачами», – заявил Изола.

Марио Изола: «Мы в «Пирелли» хотим понять, существует ли способ модифицировать шины, сделать их более износоустойчивыми, но при этом сохранить борьбу на трассе»

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