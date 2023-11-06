Марио Изола: «Мы в «Пирелли» хотим понять, существует ли способ модифицировать шины, сделать их более износоустойчивыми, но при этом сохранить борьбу на трассе»

В «Пирелли» готовы сделать шины для «Ф-1» более износоустойчивыми.

По словам главы гоночного подразделения « » Марио Изолы, компания готова пойти на это в будущем, если того потребует « ».

При этом, по мнению Изолы, делать шины чрезвычайно устойчивыми к износу не имеет смысла, поскольку это негативно скажется на зрелищности гонок.

«В отсутствии сильного износа шин нет смысла ставить цель проводить гонку с двумя пит-стопами. При этом я также считаю, что большая часть событий и борьбы на трассе происходит именно из-за износа покрышек и того, как гонщики справляются с задачей справляться с этим износном.

Я убежден, что если снизить базовые характеристики износа шин, в этом случае сильно возрастет риск «паровозных» гонок, потому что если у вас есть возможность атаковать – вы будете это делать. То есть это будут делать все и всегда.

Так что я понимаю гонщиков, которые жалуются на сильной износ шин, ведь им бы хотелось атаковать сильнее.

При этом мы хотим понять, существует ли способ модифицировать шины, сделать их более износоустойчивыми, но при этом сохранить борьбу на трассе.

Нам нужно будет спроектировать шины с другим уровнем износа и мы можем рассмотреть этот вариант на будущее. Но нужно понять, не будет ли такой шаг иметь каких-либо непредвиденных последствий», – рассказал Изола.

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