MotoGP. Марини займет место Марка Маркеса в заводской «Хонде» (The Race)
«Хонда» определилась с составом на сезон-2024 MotoGP.
Ранее стало известно, что шестикратный чемпион Марк Маркес покинет «Хонду» после 11 лет совместной работы и продолжит карьеру на байке «Дукати» в «Грезини».
Место испанца займет Лука Марини, выступающий за «ВР46», сообщает The Race. По информации издания, о сделке официально объявят до конца сезона.
Марини – брат легендарного Валентино Росси по матери. На счету гонщика три сезона в премьер-классе, один подиум и один поул. Лука располагается на восьмой позиции в текущем чемпионате.
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MotoGP. Марк Маркес: «Хонде» надо заняться байком, прежде чем приглашать лучшего гонщика»
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