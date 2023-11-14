MotoGP. Марини займет место Марка Маркеса в заводской «Хонде» (The Race)

Теги возможные переходы Валентино Росси Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес ВР46 Лука Марини Авто

«Хонда» определилась с составом на сезон-2024 MotoGP.

Ранее стало известно, что шестикратный чемпион Марк Маркес покинет «Хонду» после 11 лет совместной работы и продолжит карьеру на байке «Дукати» в «Грезини».

Место испанца займет Лука Марини, выступающий за «ВР46», сообщает The Race. По информации издания, о сделке официально объявят до конца сезона.

Марини – брат легендарного Валентино Росси по матери. На счету гонщика три сезона в премьер-классе, один подиум и один поул. Лука располагается на восьмой позиции в текущем чемпионате.

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MotoGP. Марк Маркес: «Хонде» надо заняться байком, прежде чем приглашать лучшего гонщика»

1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Да есть такие слухи, конечно с дукати на Хонду идти так себе решение, но там могут накидать бабла, да и всегда брат пристроит в свою команду обратно, многие не могут себе позволить такие маневры, тем более неадекваты в Хонде всем предлагали контракт на год, с вероятностью быть выкинутым на помойку в итоге.
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