MotoGP. Марк Маркес: «Хонде» надо заняться байком, прежде чем приглашать лучшего гонщика»

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Авто

Марк Маркес считает, что «Хонде» рано приглашать топ-гонщиков.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес покинет «Хонду» по окончании сезона-2023 и присоединится к «Грезини». Испанец ответил на вопрос о том, кто может его заменить.

«Зависит от стратегии. Я не буду вмешиваться в эти планы, потому что уважаю команду. Конечно, она постарается действовать в интересах своего проекта, и в данный момент лучшее решение – вложить все деньги в байк.

Бессмысленно приглашать быстрейшего пилота на решетке, если байк не проявляет себя. Сначала нужно заняться байком, а потом приглашать лучшего гонщика.

Не имеет значения, кто окажется пилотом. Это мое мнение. У команды своя стратегия, и я немного с ней знаком, но не буду распространяться. Если «Хонда» захочет сообщить, то сделает это», – сказал Маркес.

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