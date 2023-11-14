Дженсон Баттон: «В 2024-м возможны неожиданности. Не считаю, что все будет складываться в пользу «Ред Булл»

Баттон рассчитывает на борьбу в «Формуле-1» в 2024 году.

В следующем сезоне «Ред Булл» окажут сопротивление, предположил чемпион мира 2009 года .

«Мне кажется, что сейчас наш спорт стал еще более конкурентным. В группе лидеров сражается много больших команд. Одна крошечная промашка, и коллектив откатывается на четвертое место.

Так что догнать «Ред Булл» тяжело, однако соперники приближаются. Пожалуй, – плохой пример, но во второй части сезона команды вроде « » и « » навязывали « » очень плотную борьбу.

У Макса [Ферстаппена] есть небольшое преимущество, но у его напарника [Серхио Переса] нет, так что в следующем году возможны неожиданности. Я не считаю, что все будет складываться в пользу «Ред Булл». Команда провела исключительный сезон, и у меня нет ощущения, что следующий окажется таким же. Именно это и необходимо нашему спорту, нам нужна небольшая встряска», – поделился мыслями эксперт Sky Sports.

Сириль Абитебуль: «Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Перес, который через многое прошел»

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