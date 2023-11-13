Эстебан Окон: «В сентябре начал обкатывать модель «Альпин»-2024 на симуляторе – пожалуй, раньше, чем когда-либо»

Окон сообщил, что раньше обычного начал работать над следующим болидом.

Пилот «Альпин» еще в сентябре приступил к тестированию модели на симуляторе.

«Разумеется, команда хорошо понимает, куда надо двигаться, чтобы улучшить текущую ситуацию. Я довольно много обкатываю машину на симуляторе, модель 2024 года. Начал довольно давно в сравнении с тем, как происходит обычно. Это очень здорово – вместо того, чтобы заниматься проблемами и получать первую обратную связь в ноябре или декабре, мы смогли сделать это в начале сентября.

Тем не менее, невозможно точно понять, что происходит, пока на трассу не выехал реальный болид. Мы можем сравнивать машины, это интересно, однако впереди месяцы разработки и исследований в аэротрубе. Болид будет отличаться от того, который мы обкатаем на трассе, но также от машины в первой гонке, полагаю», – заявил Окон.

Француз ответил на вопрос о том, почему «Альпин» решила начать работу на симуляторе так рано:

«Мы просто продолжаем прибавлять в деталях. Есть ощущение, что мы можем в каких-то вещах взять на себя инициативу, чего не было в прошлом году.

И это очень здорово, потому что мы можем получить обратную связь от инженеров еще до производства первых деталей, когда еще есть время изменить какие-то решения. И, честно говоря, пожалуй, я никогда так рано не пилотировал болид следующего года. Это плюс.

[Данные с симулятора] не бывают идеальными, наверное. Случаются трудности, мы их испытывали, особенно при работе с новыми машинами, я бы сказал – в большей степени в прошлом году. Но это единственный доступный инструмент до тестов в Сильверстоуне, Барселоне или где-то еще, так что мы должны ему доверять, насколько возможно».

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