Пьер Гасли: «Знаю, что Окон не пригласит меня на ужин, но меня это устраивает»

Гасли рассказал, как складываются отношения с новым напарником Оконом.

Пьер Гасли стал партнером по « » в 2023 году. Пьер признался, что отношения с соотечественником не столь теплые, как с экс-напарником по « » . Французы знакомы с детства, между ними в прошлом происходили трения.

«Я знал, что будет непросто. В то же время я понимал, что мы сильно повзрослели. Я немного беспокоился по поводу того, как он меня встретит, как будет работать со мной. Я давно знаком с Эстебаном, поэтому знал, как мы работаем. Мы разные по характеру, отличаемся как личности, но в конечном счете взаимодействуем очень здорово. Думаю, мы понимаем ответственность.

Я больше всего беспокоился по поводу того, как мы сработаемся, сможем ли выжимать максимум из болида, из команды, будем ли двигаться в одном направлении. Здоровое соперничество – это естественно, мы хотим победить друг друга. Но больше всего я хочу, чтобы это не мешало развитию команды и разработке машины.

Мы проводим вместе не так много времени – только на трассе и на работе. Мы взрослые люди, ответственные, и мы даем результат. Если говорить о рабочих отношениях, они весьма формальные, но мне большего и не нужно. В конце концов, я просто хочу быть конкурентоспособным. Я знаю, что Эстебан не пригласит меня на ужин, но меня это устраивает.

Ситуация сильно отличается от того, что было с Юки. Юки – уникальный человек. В Остине я пообщался с сэром , и меня очень вдохновил его рассказ об отношениях с Франсуа Севером. Я подумал, что это напоминает мое взаимодействие с Юки в том смысле, что он пришел в «Ф-1», а я поддерживал его, старался помочь. Отношения были очень настоящими и здоровыми.

Теперь же мы с Эстебаном оба сражаемся за свои карьеры. Мы оба хотим оказаться на вершине. Мы оба хотим стать лидерами команды. Я это принимаю и на самом деле рад такому вызову. Я рад соперничеству, ведь Эстебан – очень быстрый и очень талантливый гонщик, он это доказал. Такой напарник и нужен – который будет подгонять тебя и команду.

Я понимаю, что он хочет меня победить. В то же время он понимает, как сильно я хочу победить его – каждый раз. Здесь нет ничего личного, потому что в этом плане меня беспокоят все 19 пилотов. Я хочу выиграть у всех. Для этого нужно, чтобы Эстебан подталкивал меня, а также команду ради улучшения машины.

Именно это мы и делаем. Наверное, для прессы это звучит не так захватывающе – нет искр, историй и драмы, которых ожидали. Но все отлично», – сообщил Гасли в подкасте Beyond The Grid.

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