Ферстаппен, Алонсо и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Сан-Паулу.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Наиболее высокие оценки за этап в Интерлагосе получили («Ред Булл») – 9,6 балла, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,4 балла, а также Ландо Норрис (« ») – 9,2 балла.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Сан-Паулу (сайт «Ф-1»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. («Астон Мартин») – 9,4

3. Ландо Норрис («Макларен») – 9.2

4. (« ») – 8,4

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,0

6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,8

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4

8. Шарль Леклер («Ферарри») – 7,2

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,0

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохраняет лидерство, а Ландо Норрис теперь делит второе место с Льюисом Хэмилтоном.

Спринты «Ф-1» как отдельный чемпионат: 4 гонщика сражались за второе место, в зачете команд очень плотно