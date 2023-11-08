Ферстаппен, Алонсо и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Сан-Паулу.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Наиболее высокие оценки за этап в Интерлагосе получили Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6 балла, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,4 балла, а также Ландо Норрис («Макларен») – 9,2 балла.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Сан-Паулу (сайт «Ф-1»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,4

3. Ландо Норрис («Макларен») – 9.2

4. Пьер ГаслиАльпин») – 8,4

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,0

6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,8

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4

8. Шарль Леклер («Ферарри») – 7,2

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,0

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохраняет лидерство, а Ландо Норрис теперь делит второе место с Льюисом Хэмилтоном.

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3 комментария

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Великий Алонсо
У Алонсо должно быть 100 из 10, а не 9.4. Я даже не представляю какие тупые должны быть "эксперты", чтобы Ферстаппена оценить выше Алонсо. Задача Ферстаппена на космовозе всего лишь не обосраться на старте и уехать в точку, что он и сделал.
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