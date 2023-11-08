Ферстаппен, Алонсо и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Сан-Паулу.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.
Наиболее высокие оценки за этап в Интерлагосе получили Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6 балла, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,4 балла, а также Ландо Норрис («Макларен») – 9,2 балла.
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Сан-Паулу (сайт «Ф-1»)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,4
3. Ландо Норрис («Макларен») – 9.2
4. Пьер Гасли («Альпин») – 8,4
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,0
6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,8
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4
8. Шарль Леклер («Ферарри») – 7,2
9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,0
В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохраняет лидерство, а Ландо Норрис теперь делит второе место с Льюисом Хэмилтоном.
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