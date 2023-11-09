Дэймон Хилл о Ферстаппене: «Гонки, в которых побеждаешь с огромным отрывом, не такие уж сложные. Даже фанаты Макса хотят борьбы, полагаю»
Хилл призвал не переоценивать доминирующие победы Ферстаппена.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл заявил, что гонки, в которых Макс Ферстаппен уезжает от конкурентов, являются не самыми трудными для пилота «Ред Булл». По мнению Дэймона, поклонники Макса предпочли бы наблюдать за борьбой своего кумира.
«Полагаю, даже болельщики из Нидерландов, фанаты Макса хотели бы, чтобы Макс выступал так, как он выступает, сражаясь с соперниками. Здорово наблюдать за тем, что делают [Ферстаппен и «Ред Булл»], это невероятные достижения, однако мы любим борьбу, они любят борьбу.
Не помню, чтобы Макса часто показывали на Гран-при Сан-Паулу, он просто ехал по кругу. У меня тоже были гонки, в которых я побеждал с огромным отрывом. В таких случаях все говорят: «Что за потрясающее выступление», и хочется ответить: «Ну, если честно, это не так уж сложно». Все складывалось в мою пользу, и оставалось просто не допустить ошибку.
Что мы любим в автоспорте, так это блестящие обгоны. Льюис [Хэмилтон] на первом круге совершил очень смелый маневр на Чеко [Переса] по внешней – вот ради чего мы живем», – произнес Хилл в подкасте Sky Sports F1.
«Иногда мы не общаемся 2 часа после гонки». Работа с Ферстаппеном – словами его гоночного инженера в «Ф-1»
Ферстаппен, Алонсо и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
Думаю , ты ошибаешься