Дэймон Хилл о Ферстаппене: «Гонки, в которых побеждаешь с огромным отрывом, не такие уж сложные. Даже фанаты Макса хотят борьбы, полагаю»

Хилл призвал не переоценивать доминирующие победы Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года заявил, что гонки, в которых уезжает от конкурентов, являются не самыми трудными для пилота « ». По мнению Дэймона, поклонники Макса предпочли бы наблюдать за борьбой своего кумира.

«Полагаю, даже болельщики из Нидерландов, фанаты Макса хотели бы, чтобы Макс выступал так, как он выступает, сражаясь с соперниками. Здорово наблюдать за тем, что делают [Ферстаппен и «Ред Булл»], это невероятные достижения, однако мы любим борьбу, они любят борьбу.

Не помню, чтобы Макса часто показывали на Гран-при Сан-Паулу, он просто ехал по кругу. У меня тоже были гонки, в которых я побеждал с огромным отрывом. В таких случаях все говорят: «Что за потрясающее выступление», и хочется ответить: «Ну, если честно, это не так уж сложно». Все складывалось в мою пользу, и оставалось просто не допустить ошибку.

Что мы любим в автоспорте, так это блестящие обгоны. Льюис [ ] на первом круге совершил очень смелый маневр на Чеко [ ] по внешней – вот ради чего мы живем», – произнес Хилл в подкасте Sky Sports F1.

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