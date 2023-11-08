Тото Вольфф о провале «Мерседеса» в Бразилии: «Смотря на конкурентов я понимаю, что идеальных машин не бывает»

Тото Вольфф спокойно смотрит на неудачи «Мерседеса» в концовке сезона-2023.

По словам исполнительного директора « », провал на Гран-при Сан-Паулу заставил шире смотреть на вещи, с понимаем того, что у всех бывают неудачные периоды:

«Когда я смотрю на наших конкурентов, то понимаю, что идеальных машин не бывает. Даже у « », где почти не допускают ошибок, на Гран-при Сингапура машина оказалась не слишком конкурентоспособной.

«Астон Мартин» сегодня может вообще не попасть в очки, а через неделю уверенно приехать на подиум. У «Макларена» болиды в начале сезона порой вообще не могли выйти из первого сегмента квалификации. А теперь пилоты «Макларена» конкурируют с Ферстаппеном.

Так что да, всех нас порой ожидают крайне неприятные сюрпризы. И в Бразилии нам было так же плохо, как было другим командам в других ситуациях».

добавил, что сейчас команда абсолютно уверена в том, что выбрала правильную концепцию болида 2024 года, а провал в Сан-Паулу лишь укрепил эту уверенность.

В 2022 году «Мерседес» тоже проводил сезон не лучшим образом, однако в команде удалось сделать дубль. Однако в команде все равно решились на кардинальные изменения концепции болида и на старте этого сезона использовали вариант с боковыми понтонами минимального размера. Однако данная концепция себя не оправдала:

«По крайней мере, в этот раз у нас не было никаких ожиданий. Ну или скорее результат этого Гран-при то, что решение фундаментально изменить траекторию развития концепции болида к следующему сезону было абсолютно правильным.

В прошлом году мы приехали в Индергалос и просто уничтожили оппонентов, и подумали: «А мы точно все правильно делаем?»

Теперь же ситуация предельно ясна. И ощущения у всей команды просто ужасные. По крайней мере, скоро начнется новый сезон и мы сможем сконцентрироваться на новой машине».

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