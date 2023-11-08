Гоночный инженер Ферстаппена: «Иногда Максу становится скучно. Но даже при лидерстве в 30 секунд нужно серьезно относиться к делу»

Ферстаппену порой становится скучно в гонках – рассказал его инженер.

Джанпьеро Ламбьясе, который работает с в « » с 2016 года, поделился мнением об особенностях данного сотрудничества.

С учетом того, что периодически Ферстаппен в этом сезоне выигрывает гонки с огромным преимуществом над конкурентами, порой возникают ситуации, когда в конце заезда Максу становится скучно. В то время как Ламбьясе всегда призывает его сохранять концентрацию:

«Иногда возникает ощущение, что Максу становится скучно. Думаю, даже когда наше лидерство на трассе вырастает до 30 секунд, я все равно не будут находиться в зоне полного комфорта. В такой ситуации все равно нужно на максимуме использовать имеющиеся возможности и серьезно относиться к делу. И в то время, как я думаю обо всем этом, Макс же может, напротив, немного потерять интерес к происходящему и сказать: «Да ладно Джей-Пи, расслабься хоть немного».

В качестве одного из примеров Ферстаппен и Ламбьясе привели Гран-при Бельгии 2023 года, который Макс выиграл с преимуществом в более чем 30 секунд.

В конце заезда Ферстаппен хотел заехать в боксы за свежим комплектом шин, чтобы установить лучшее время на круге и заработать дополнительный балл, в то время как Ламбьясе стал отговаривать его от этой идеи, призывая действовать рационально.

В итоге для убеждения Ферстаппена пришлось привлекать непосредственно руководителя «Ред Булл» :

«Да, я помню этот момент. И в процессе споров мне в одно ухо не переставая твердил Кристиан Хорнер: «Нет, нет, и еще раз нет. Нам это не нужно».

«Иногда мы не общаемся 2 часа после гонки». Работа с Ферстаппеном – словами его гоночного инженера в «Ф-1»