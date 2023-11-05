Андреа Стелла о запросе «Хааса»: «Бессмысленно пересматривать итоги Гран-при США задним числом»

В «Макларене» считают, что менять итоги гонки «Формулы-1» в Остине нельзя.

«Хаас» подал запрос на пересмотр результатов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы. Предполагается, что некоторые пилоты не были наказаны за срезки в шестом повороте из-за неверно установленной камеры видеонаблюдения.

Руководитель « » указал на то, что гонщики пилотировали бы иначе, если бы получали предупреждения от .

«Во время гонки тебе нужно следить за многими вещами, и единственное, на что мы обращаем внимание – информация от дирекции гонки по поводу удаления кругов, потому что это официальная обратная связь, и именно она имеет значение. В соответствии с полученной информацией ты адаптируешь свой пилотаж, корректируешь то, насколько сильно атакуешь.

Поэтому, считаю, бессмысленно пересматривать итоги задним числом, потому что все участники адаптировали бы свои действия, если бы получили информацию. Безусловно, действовать задним числом нельзя, потому что информация оказывает влияние, на мой взгляд.

Право запросить пересмотр есть, но я считаю, что мы просто должны работать над тем, чтобы более жестко устанавливать и следить за соблюдением лимитов трека. Если Гран-при прошел, значит, он закончен, и надо двигаться дальше», – заявил Стелла.

«Хаас» запросил пересмотр итогов Гран-при США из-за нарушений пределов трассы

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