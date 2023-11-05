Фелипе Масса: «Я рад вернуться в паддок «Формулы-1»
Масса вернулся в паддок «Ф-1», несмотря на иск к чемпионату.
Бывший пилот «Формулы-1» приехал на Гран-при Сан-Паулу и находится в паддоке, хотя при этом подал иск в отношении ФИА и ФОМ с намерением добиться аннулирования результатов Гран-при Сингапура 2008 года. В этом случае чемпионом того сезона станет именно Масса.
По словам бразильца, поданный иск никак не повлиял на его дружбу со Стефано Доменикали. Масса долгое время выступал за «Феррари», когда командой руководил именно итальянец, а сейчас тот является директором «Формулы-1»:
«Мы со Стефано большие друзья. Мы часто общаемся – разумеется, не обсуждая данный вопрос, так что мне тут нечего добавить.
Я приехал на Гран-при не как официальный амбассадор «Формулы-1». В качестве амбассадора я должен был посетить этапы в Монце, Японии и Сан-Паулу, и еще в Лас-Вегасе.
Но, в любом случае, несмотря на все случившееся, меня сюда пригласили. Я считаю, что это корректное решение. И я рад возвращению в паддок.
Разумеется, я рад вернуться. Ведь «Формула-1» – это моя жизнь, я всегда рад быть частью этого мира, находиться в паддоке. И в особенности это касается Бразилии».
Масса добавил, что по-прежнему уверен в своей правоте и считает, что его иск будет успешным:
«Конечно. В противном случае меня бы здесь не было. Я не юрист. Но уверен, что мы собрали хорошую команду, которая работает над делом. И я верю в справедливость, в правосудие.
Справедливость – это самое важное. Я всегда был очень недоволен тем, что случилось на Гран-при Сингапура (2008 года). С тех самых пор, как в 2009 году я обо всем узнал. И я всегда говорил, что происходившее в той гонке – это не спорт. В особенности сейчас, когда спустя 15 лет люди начали говорить, что обо всем знали еще в 2008 году, но ничего с этим не сделали. Именно в этот момент я принял окончательное решение до конца бороться и добиваться справедливости».
Фелипе Масса: «Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008. Меня поддерживают пилоты, даже в «Ф-1». Куда бы я ни пошел, мне говорят, что надо сражаться за справедливость»
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