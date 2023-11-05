Фелипе Масса: «Я рад вернуться в паддок «Формулы-1»

Масса вернулся в паддок «Ф-1», несмотря на иск к чемпионату.

Бывший пилот «Формулы-1» приехал на Гран-при Сан-Паулу и находится в паддоке, хотя при этом подал иск в отношении и ФОМ с намерением добиться аннулирования результатов Гран-при Сингапура 2008 года. В этом случае чемпионом того сезона станет именно Масса.

По словам бразильца, поданный иск никак не повлиял на его дружбу со . Масса долгое время выступал за « », когда командой руководил именно итальянец, а сейчас тот является директором «Формулы-1»:

«Мы со Стефано большие друзья. Мы часто общаемся – разумеется, не обсуждая данный вопрос, так что мне тут нечего добавить.

Я приехал на Гран-при не как официальный амбассадор «Формулы-1». В качестве амбассадора я должен был посетить этапы в Монце, Японии и Сан-Паулу, и еще в Лас-Вегасе.

Но, в любом случае, несмотря на все случившееся, меня сюда пригласили. Я считаю, что это корректное решение. И я рад возвращению в паддок.

Разумеется, я рад вернуться. Ведь « » – это моя жизнь, я всегда рад быть частью этого мира, находиться в паддоке. И в особенности это касается ».

Масса добавил, что по-прежнему уверен в своей правоте и считает, что его иск будет успешным:

«Конечно. В противном случае меня бы здесь не было. Я не юрист. Но уверен, что мы собрали хорошую команду, которая работает над делом. И я верю в справедливость, в правосудие.

Справедливость – это самое важное. Я всегда был очень недоволен тем, что случилось на Гран-при Сингапура (2008 года). С тех самых пор, как в 2009 году я обо всем узнал. И я всегда говорил, что происходившее в той гонке – это не спорт. В особенности сейчас, когда спустя 15 лет люди начали говорить, что обо всем знали еще в 2008 году, но ничего с этим не сделали. Именно в этот момент я принял окончательное решение до конца бороться и добиваться справедливости».

Фелипе Масса: «Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008. Меня поддерживают пилоты, даже в «Ф-1». Куда бы я ни пошел, мне говорят, что надо сражаться за справедливость»