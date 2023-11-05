Мартин Брандл: «Ред Булл» точно хочет сохранить Переса. Если бы вы сейчас искали пилота, то не стали бы подписывать Серхио»

Брандл прокомментировал слухи об уходе Переса из «Ред Булл».

В последние недели ходили слухи о возможном уходе Серхио Переса из «Ред Булл». В том числе поговаривали, что в команде поставили мексиканцу условие закончить чемпионат на втором месте, хотя контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. Комментатор Sky Sports и экс-пилот «Ф-1» так высказался о ситуации:

«Я буду придерживаться того, что сказал за последние две гонки. Я считаю, «Ред Булл» точно хочет сохранить Серхио Переса на следующий год. Они сделают все для этого. Есть договор. Они не хотят менять его по многим причинам – вот на что они настроены.

Я не считаю… Мне четко сказали знающие люди, что о финише на втором месте в чемпионате как решающем факторе для Серхио Переса речи не идет. Но ему явно нужно провести три приличные гонки. В противном случае куда он планирует двигаться дальше?

Но прямо сейчас у Переса есть место в «Ред Булл» на следующий год. Никаких сомнений», – сказал Брандл.

Кроме того, по его мнению, с учетом предсказаний о более плотной борьбе в следующем году мексиканец не помешает «Ред Булл»:

«Абсолютно не помешает. Могут ли они взять еще кого-то на следующий сезон? Давайте честно: если бы вы сейчас искали пилота, то, вероятно, не стали бы подписывать ».

Кристиан Хорнер: «Уверен, Перес будет пилотом «Ред Булл» в следующем году. Мы четко обозначили свои намерения»