Мартин Брандл: «Ред Булл» точно хочет сохранить Переса. Если бы вы сейчас искали пилота, то не стали бы подписывать Серхио»

Теги Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Серхио Перес Авто

Брандл прокомментировал слухи об уходе Переса из «Ред Булл».

В последние недели ходили слухи о возможном уходе Серхио Переса из «Ред Булл». В том числе поговаривали, что в команде поставили мексиканцу условие закончить чемпионат на втором месте, хотя контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. Комментатор Sky Sports и экс-пилот «Ф-1» Мартин Брандл так высказался о ситуации:

«Я буду придерживаться того, что сказал за последние две гонки. Я считаю, «Ред Булл» точно хочет сохранить Серхио Переса на следующий год. Они сделают все для этого. Есть договор. Они не хотят менять его по многим причинам – вот на что они настроены.

Я не считаю… Мне четко сказали знающие люди, что о финише на втором месте в чемпионате как решающем факторе для Серхио Переса речи не идет. Но ему явно нужно провести три приличные гонки. В противном случае куда он планирует двигаться дальше?

Но прямо сейчас у Переса есть место в «Ред Булл» на следующий год. Никаких сомнений», – сказал Брандл.

Кроме того, по его мнению, с учетом предсказаний о более плотной борьбе в следующем году мексиканец не помешает «Ред Булл»:

«Абсолютно не помешает. Могут ли они взять еще кого-то на следующий сезон? Давайте честно: если бы вы сейчас искали пилота, то, вероятно, не стали бы подписывать Серхио Переса».

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2 комментария

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Великий Алонсо
Алонсо бы натянул Ферстаппена, но никому в РБ это не надо. Они хотят явного 1 и 2 номера, такие терпилы как Пересы, Боттасы идеальны на эту роль, помалкивая просто приносить очки в копилку для КК и всё. Фернандо Алонсо это альфач по природе, ротвейлер, он родился чтобы побеждать, пришёл бы в РБ и натянул бы Ферстаппена.
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