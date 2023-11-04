Джордж Расселл: «Ферстаппен будет быстрейшим в спринте, взгляд «Мерседеса» устремлен на Норриса»

Расселл рассказал, с кем рассчитывает побороться в спринте в Бразилии.

Пилот « » показал четвертое время в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Лучший круг проехал гонщик «Макларена» , вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Хотелось бы утверждать, что мы сильно прибавили, но, по правде, условия играют огромную роль. Иногда они позволяют попасть в рабочее окно, иногда нет, и в третьем сегменте все сработало.

Круг получился хорошим, чистым. Думаю, четвертая позиция – то, чего мы ожидали.

Я в предвкушении перед спринтом. Я рассчитываю на то, что наш гоночный темп лучше квалификационного. Уверен, Макс будет быстрейшим. Болиды « » стартуют позади, это хорошая новость, и наш взгляд устремлен на Ландо», – сообщил Джордж.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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