Джордж Расселл: «Ферстаппен будет быстрейшим в спринте, взгляд «Мерседеса» устремлен на Норриса»
Расселл рассказал, с кем рассчитывает побороться в спринте в Бразилии.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал четвертое время в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу. Лучший круг проехал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Хотелось бы утверждать, что мы сильно прибавили, но, по правде, условия играют огромную роль. Иногда они позволяют попасть в рабочее окно, иногда нет, и в третьем сегменте все сработало.
Круг получился хорошим, чистым. Думаю, четвертая позиция – то, чего мы ожидали.
Я в предвкушении перед спринтом. Я рассчитываю на то, что наш гоночный темп лучше квалификационного. Уверен, Макс будет быстрейшим. Болиды «Феррари» стартуют позади, это хорошая новость, и наш взгляд устремлен на Ландо», – сообщил Джордж.
Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й
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