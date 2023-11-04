Ландо Норрис о поуле в квалификации к спринту: «Казалось, что это один из моих худших кругов»

Норрис поделился впечатлениями от поула в квалификации к спринту в Сан-Паулу .

«Отличный день. Честно, казалось, что это один из моих худших кругов. Так что я слегка удивлен – но это приятный сюрприз. Чувствую, будто мы отыгрались за вчерашний день. Это мой первый поул за долгое время, так что я счастлив.

Без понятия [какие у меня шансы в самом спринте]. Но у нас весь уик-энд хороший темп. Машина очень сильна. Нам подходит эта трасса. Будет сложно, «Ред Булл» и Макс [Ферстаппен] всегда быстры.

Так что это будет непростая гонка, но темп сильный, поэтому, если у нас будет какой-то шанс, я выложусь на полную», – сказал Норрис.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й