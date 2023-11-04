Ландо Норрис о поуле в квалификации к спринту: «Казалось, что это один из моих худших кругов»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис поделился впечатлениями от поула в квалификации к спринту в Сан-Паулу .

«Отличный день. Честно, казалось, что это один из моих худших кругов. Так что я слегка удивлен – но это приятный сюрприз. Чувствую, будто мы отыгрались за вчерашний день. Это мой первый поул за долгое время, так что я счастлив.

Без понятия [какие у меня шансы в самом спринте]. Но у нас весь уик-энд хороший темп. Машина очень сильна. Нам подходит эта трасса. Будет сложно, «Ред Булл» и Макс [Ферстаппен] всегда быстры.

Так что это будет непростая гонка, но темп сильный, поэтому, если у нас будет какой-то шанс, я выложусь на полную», – сказал Норрис.    

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

4 комментария

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mclaren-honda
На первом секторе потерял 2 десятых из-за ошибки
+8
0
+8
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Flylink
Ответ mclaren-honda
На первом секторе потерял 2 десятых из-за ошибки
После первого сектора думал, что уже не поборется за поул, но второй и третий очень здорово прошел
+2
0
+2
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varankin.andrew
на последней прямой всё отыграл. реально ракета
0
0
0
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Minuvert
Ответ mclaren-honda
На первом секторе потерял 2 десятых из-за ошибки
Срыв был довольно серьёзный, на самом деле удивительно, что на поул заехал
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