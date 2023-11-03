Ланс Стролл: «Довольно плохого круга хватило для топ-3 в квалификации. Отличный день после тяжелых недель»

Стролл высказался о сенсационном третьем месте в бразильской квалификации.

показал третье время в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, опередив титулованного напарника по « » , который завершил сессию четвертым.

«По ходу сессии ощущения в машине были хорошими. Третий сегмент вышел по-настоящему трудным. Круг получился довольно плохим, но условия сильно менялись. У меня было несколько блокировок, я промахнулся мимо некоторых апексов, но в итоге круга хватило для топ-3, а это отличный результат.

Последние недели получились тяжелыми. В Остине мы провели хорошую гонку, но уик-энд в Мехико несколькими днями был очень трудным, так что сегодня отличный день», – поделился мнением Стролл.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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