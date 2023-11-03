Ланс Стролл: «Довольно плохого круга хватило для топ-3 в квалификации. Отличный день после тяжелых недель»

Теги Гран-при США Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Ланс Стролл Авто

Стролл высказался о сенсационном третьем месте в бразильской квалификации.

Ланс Стролл показал третье время в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, опередив титулованного напарника по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который завершил сессию четвертым.

«По ходу сессии ощущения в машине были хорошими. Третий сегмент вышел по-настоящему трудным. Круг получился довольно плохим, но условия сильно менялись. У меня было несколько блокировок, я промахнулся мимо некоторых апексов, но в итоге круга хватило для топ-3, а это отличный результат.

Последние недели получились тяжелыми. В Остине мы провели хорошую гонку, но уик-энд в Мехико несколькими днями был очень трудным, так что сегодня отличный день», – поделился мнением Стролл.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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6 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Молодец Лэнс, такие гонщики второго плана тоже должны иногда показывать хороший результат, чтобы не терять настрой в гонках, если бы Алонсо его разорвал как Вандорна 20-0, то точно бы ушел в теннис играть.
надеюсь ты не бесплатно это всё пишешь 🤣
+4
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Великий Алонсо
Молодец Лэнс, такие гонщики второго плана тоже должны иногда показывать хороший результат, чтобы не терять настрой в гонках, если бы Алонсо его разорвал как Вандорна 20-0, то точно бы ушел в теннис играть.
+4
-4
0
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Jan Vorontsov
Батя сказал Строллу, что отпустит в теннис если он перестанет в поддавки играть, сейчас порвёт деда в последних гран-при.
+2
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Grigpar
Строллу бы так весь сезон выступать, Астоны в КК дали бы жару. Гандикап был бы куда больше в итоге.
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