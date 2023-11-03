Тото Вольфф после 1-й практики: «Темп «Мерседеса» обнадеживает, но мы вообще не видели Ферстаппена на «медиуме»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф оценил перспективы команды после единственной практики в Сан-Паулу.

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что он пока не может сказать, сможет ли команда бросить вызов «Ред Булл» и Максу Ферстаппену.

«Сложно о чем-то судить. Мы вообще не видели Ферстаппена на «медиуме». Они сберегли этот комплект «медиума» (на оставшиеся сессии), и будет очень интересно посмотреть, для чего именно. Вариантов много.

Но темп «Мерседеса» нас обнадеживает. Льюис потерял 0,6 секунды в первом и втором повороте (на своем быстром круге), в противном случае у них было бы почти одинаковое время с Джорджем», – рассказал Вольфф.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 16-й

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий