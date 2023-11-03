Тото Вольфф после 1-й практики: «Темп «Мерседеса» обнадеживает, но мы вообще не видели Ферстаппена на «медиуме»

Тото Вольфф оценил перспективы команды после единственной практики в Сан-Паулу.

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что он пока не может сказать, сможет ли команда бросить вызов « » и .

«Сложно о чем-то судить. Мы вообще не видели Ферстаппена на «медиуме». Они сберегли этот комплект «медиума» (на оставшиеся сессии), и будет очень интересно посмотреть, для чего именно. Вариантов много.

Но темп « » нас обнадеживает. Льюис потерял 0,6 секунды в первом и втором повороте (на своем быстром круге), в противном случае у них было бы почти одинаковое время с », – рассказал .

Гран-при Сан-Паулу-2023. Практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 16-й