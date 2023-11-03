Юки Цунода: «Мог стать 5-м в Мексике. После аварии все отменил и остался в номере – я тусуюсь только после хороших гонок»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Альфа Таури Формула-1 Гран-при Мексики Юки Цунода Оскар Пиастри Авто

Цунода рассказал, что авария в Мексике стала тяжелым психологическим ударом.

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода претендовал на высокие позиции на Гран-при Мехико после старта с хвоста, однако столкнулся с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри и вылетел из очковой зоны.

«Я был очень разочарован после гонки, так как упустил возможность заработать очки для команды. До этого заезд складывался хорошо. Было тяжело переварить это разочарование. Обычно в Мексике ты развлекаешься, но я все отменил и просто остался в номере. Большой момент, это был шанс. Безусловно, я мог стать пятым.

Не знаю, сознательно или нет, но я чувствую себя плохо, если валяю дурака или развлекаюсь после плохой гонки. Я тусуюсь только после хороших гонок.

Я понимал, что нужно как можно быстрее обогнать Пиастри. Я слишком рвался. Я сделаю выводы на будущее.

Главный итог уик-энда в том, что у машины очень хорошая скорость, обновления работают. Мы поднялись в Кубке конструкторов и, думаю, можем оказаться конкурентоспособными в Интерлагосе, так как медленные повороты подходят нашему болиду. Я должен оставаться сосредоточенным, и, надеюсь, мы сможем снова заработать очки», – заявил Юки.

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1 комментарий

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Роман
главное признать что это был твой косяк
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