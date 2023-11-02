Хэмилтон пришел в куртке с изображением Сенны в паддок Гран-при Сан-Паулу

посетил паддок Гран-при Сан-Паулу в наряде, посвященном .

Пилот « » надел куртку с изображением культового бразильского гонщика, выигравшего три титула «Формулы-1». Семикратный чемпион мира из Великобритании, чьим кумиром в детстве был Айртон, является почетным гражданином .

«Сенна навсегда 💚💛», – подписала фото команда Льюиса.

«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»

Фото: соцсети команды «Мерседес»