Хэмилтон пришел в куртке с изображением Сенны в паддок Гран-при Сан-Паулу

Теги Айртон Сенна Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес стиль Авто

Льюис Хэмилтон посетил паддок Гран-при Сан-Паулу в наряде, посвященном Айртону Сенне.

Пилот «Мерседеса» надел куртку с изображением культового бразильского гонщика, выигравшего три титула «Формулы-1». Семикратный чемпион мира из Великобритании, чьим кумиром в детстве был Айртон, является почетным гражданином Бразилии.

«Сенна навсегда 💚💛», – подписала фото команда Льюиса.

«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»

Фото: соцсети команды «Мерседес»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Неужели поэстетичнее было не придумать...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Образина. Тьфу.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
титул цыганского барона был бы уместнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ TravenS
Неужели поэстетичнее было не придумать...
Согласен, стилизованный шлем смотрелся бы уместнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий