Хэмилтон пришел в куртке с изображением Сенны в паддок Гран-при Сан-Паулу
Льюис Хэмилтон посетил паддок Гран-при Сан-Паулу в наряде, посвященном Айртону Сенне.
Пилот «Мерседеса» надел куртку с изображением культового бразильского гонщика, выигравшего три титула «Формулы-1». Семикратный чемпион мира из Великобритании, чьим кумиром в детстве был Айртон, является почетным гражданином Бразилии.
«Сенна навсегда 💚💛», – подписала фото команда Льюиса.
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