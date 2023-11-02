Валентино Росси выступит на тестах новичков WEC
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси впервые опробует машину LMP2 на тестах новичков чемпионата мира по выносливость (WEC).
Заезды состоятся в это воскресенье, 5 ноября, в Бахрейне. 44-летний итальянский гонщик сядет за руль «Ореки» команды «ВРТ».
В нынешнем сезоне Росси принял участие в гонках поддержки «24 часов Ле-Мана». Валентино является заводским пилотом «БМВ» и должен протестировать гиперкар M Hybrid V8 в этом году.
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