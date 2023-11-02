Валентино Росси выступит на тестах новичков WEC

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси впервые опробует машину LMP2 на тестах новичков чемпионата мира по выносливость ( ).

Заезды состоятся в это воскресенье, 5 ноября, в Бахрейне. 44-летний итальянский гонщик сядет за руль «Ореки» команды «ВРТ».

В нынешнем сезоне Росси принял участие в гонках поддержки «24 часов Ле-Мана». Валентино является заводским пилотом « » и должен протестировать гиперкар M Hybrid V8 в этом году.

Валентино Росси: «Даже мама говорила, что я должен выбрать «Феррари». Но сердцем я решил остаться в MotoGP»