Дженсон Баттон: «Здорово видеть Хэмилтона жизнерадостным после 2-го места, которое раньше его разочаровывало»

Дженсон Баттон заменил изменение в настрое Льюиса Хэмилтона.

На Гран-при Мехико Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Чемпион «Формулы-1» 2009 года напомнил, что раньше такой результат вызывал у пилота « » только негативные эмоции.

«Здорово видеть Льюиса столь жизнерадостным. Он выпрыгнул из болида, побежал к механикам. Второе место – та вещь, которая раньше разочаровывала Льюиса.

Он видит прогресс, особенно после дисквалификации неделей ранее. Для него это важно. Кроме того, сохранить шины в рабочем состоянии до конца гонки…» – заявил бывший напарник Хэмилтона по « » и эксперт Sky Sports.

Баттон также поделился мнением о гонке , для которого сезон складывается не лучшим образом:

«Трудная ситуация. Напарник второй, а ты на шестой позиции. Это тяжело, действительно тяжело».

Леклер – лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Риккардо – 4-й, Перес – 17-й

Льюис Хэмилтон о вице-чемпионстве: «В основном зависит от Переса. Это не сильно повлияет на мою жизнь, важнее командный зачет»