Дженсон Баттон: «Здорово видеть Хэмилтона жизнерадостным после 2-го места, которое раньше его разочаровывало»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Формула-1 Мерседес Гран-при Мексики Джордж Расселл Авто

Дженсон Баттон заменил изменение в настрое Льюиса Хэмилтона.

На Гран-при Мехико Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон напомнил, что раньше такой результат вызывал у пилота «Мерседеса» только негативные эмоции.

«Здорово видеть Льюиса столь жизнерадостным. Он выпрыгнул из болида, побежал к механикам. Второе место – та вещь, которая раньше разочаровывала Льюиса.

Он видит прогресс, особенно после дисквалификации неделей ранее. Для него это важно. Кроме того, сохранить шины в рабочем состоянии до конца гонки…» – заявил бывший напарник Хэмилтона по «Макларену» и эксперт Sky Sports.

Баттон также поделился мнением о гонке Джорджа Расселла, для которого сезон складывается не лучшим образом:

«Трудная ситуация. Напарник второй, а ты на шестой позиции. Это тяжело, действительно тяжело».

Леклер – лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Риккардо – 4-й, Перес – 17-й

Льюис Хэмилтон о вице-чемпионстве: «В основном зависит от Переса. Это не сильно повлияет на мою жизнь, важнее командный зачет»

1 комментарий

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Minuvert
Все закономерно, когда ты гоняешься в чемпионском болиде, то не будешь радоваться второму месту
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