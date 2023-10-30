Льюис Хэмилтон о вице-чемпионстве: «В основном зависит от Переса. Это не сильно повлияет на мою жизнь, важнее командный зачет»
Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, способен ли он стать вице-чемпионом.
После схода пилота «Ред Булл» Серхио Переса и второго места Хэмилтона на Гран-при Мехико отставание гонщика «Мерседеса» сократилось до 20 очков.
«На самом деле в основном зависит от уик-эндов Чеко. У команды чемпионская машина. Думаю, в каких-то эпизодах ему просто не везло.
Я потерял много очков в последних двух гонках, а он – сейчас, так что ситуация постоянно меняется.
После потери очков неделю назад я не думал, что окажусь на дистанции атаки, но да, мы сделаем все возможное. Честно говоря, стану я вторым или третьим, это не окажет сильного влияния на мою жизнь. Важнее, чтобы команда заняла второе место в Кубке конструкторов – вот на чем я сосредоточен. Если мы финишируем вторыми в личном зачете, это станет бонусом», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2023
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