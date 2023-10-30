Леклер – лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Риккардо – 4-й, Перес – 17-й
Издание The Race поделилась анализом выступлений гонщиков на Гран-при Мехико.
Эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая пилотаж на протяжении всего уик-энда.
Первое место в списке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший поул и финишировавший третьим в гонке. В тройку лучших также попали победитель заезда Макс Ферстаппен («Ред Булл») и призер Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Даниэль Риккардо из «Альфа Таури», заработавший свои первые очки в 2023 году, расположился на четвертой строчке, в то время как второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который завершил домашнюю гонку сходом, стал 17-м.
Пилотом дня болельщики признали представителя «Макларена» Ландо Норриса, а The Race поставило британца на шестое место.
Неудачно гонка сложилась для Джорджа Расселла («Мерседес»), Оскара Пиастри («Макларен») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), которые не пробились в топ-10 рейтинга.
Рейтинг пилотов «Ф-1» на Гран-при Мехико (The Race)
Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико
Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве
Норрис, который сделал два прорыва и был признан пилотом дня голосованием болельщиков - только 6-й.
Перес выше Боттаса, который боролся за десятку, Цуноды, который боролся за восьмерку (и перестарался), и Сарджента, который в кои-то веки был в темпе остальных.
Выше этих же людей Чжоу, который не ехал вообще никуда.
Хэмилтон, который со старта прорвался наверх, а потом еще на трассе обошел Леклера.
Я лично большой фанат монегаска. но рейтинг составлялся такое ощущение бухими, слепыми редакторами, которые бросали монетку.