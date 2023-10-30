Леклер – лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Риккардо – 4-й, Перес – 17-й

Издание The Race поделилась анализом выступлений гонщиков на Гран-при Мехико.

Эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему, учитывая пилотаж на протяжении всего уик-энда.

Первое место в списке занял пилот « » , завоевавший поул и финишировавший третьим в гонке. В тройку лучших также попали победитель заезда («Ред Булл») и призер («Мерседес»).

Даниэль Риккардо из «Альфа Таури», заработавший свои первые очки в 2023 году, расположился на четвертой строчке, в то время как второй пилот « » Серхио Перес, который завершил домашнюю гонку сходом, стал 17-м.

Пилотом дня болельщики признали представителя «Макларена» Ландо Норриса, а The Race поставило британца на шестое место.

Неудачно гонка сложилась для Джорджа Расселла («Мерседес»), Оскара Пиастри («Макларен») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), которые не пробились в топ-10 рейтинга.

Рейтинг пилотов «Ф-1» на Гран-при Мехико (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Оскар Пиастри («Макларен»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Серхио Перес («Ред Булл»)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

19. Юки Цунода («Альфа Таури»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико

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