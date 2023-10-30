Тото Вольфф: «Блестящая гонка Хэмилтона. Мы улыбаемся, потому что машина «Мерседеса» сильна»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф полон оптимизма после подиума Льюиса Хэмилтона в Мексике.

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при Мехико, уступив только сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Мы улыбаемся, потому что наша машина сильна. Как только Льюис оказался в «чистом» воздухе, шины «медиум» дали огромное преимущество. Он показывал хорошие круги и установил быстрейшее время в конце.

Уже несколько уик-эндов мы говорили, что могли бы [победить], но не получилось. Надо квалифицироваться лучше, я считаю. Пожалуй, с нашей скоростью на прямых мы бы не особо конкурировали с Максом, но кто знает, темп у нас есть.

Блестящая, блестящая гонка в исполнении Льюиса.

Мы видим колебания в скорости и иногда не знаем, заработают ли покрышки. Изменения температуры трассы всего на несколько градусов хватает для того, чтобы выпасть из рабочего окна», – сообщил совладелец и исполнительный директор «Мерседеса».

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1 комментарий

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Сэр Уинстон Черчилль
Всегда не любил Хэмилтона. Не за то, что он доминировал много лет, а больше за его околоформульные темы. Но сейчас рад, что наконец поехал и желаю только успехов)
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