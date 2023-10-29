Ланс Стролл начнет Гран-при Мехико с пит-лейн

Стролл начнет гонку в Мехико с пит-лейн из-за изменений болида.

Пилот « » квалифицировался 18-м в . Из-за неудачного результата команда заменила несколько элементов болида на другие версии. В связи с этим стартует с пит-лейн.

По словам технического делегата ФИА Джо Бауэра, «Астон Мартин» внес изменения в днище, понтоны, балку заднего крыла, стабилизатор поперечной устойчивости, передние тормоза, а также поменял настройки подвески.

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!

