Ланс Стролл начнет Гран-при Мехико с пит-лейн
Стролл начнет гонку в Мехико с пит-лейн из-за изменений болида.
Пилот «Астон Мартин» квалифицировался 18-м в Мексике. Из-за неудачного результата команда заменила несколько элементов болида на другие версии. В связи с этим Ланс стартует с пит-лейн.
По словам технического делегата ФИА Джо Бауэра, «Астон Мартин» внес изменения в днище, понтоны, балку заднего крыла, стабилизатор поперечной устойчивости, передние тормоза, а также поменял настройки подвески.
Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!
2 комментария