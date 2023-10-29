Ланс Стролл начнет Гран-при Мехико с пит-лейн

Теги ФИА Формула-1 Джо Бауэр Астон Мартин Гран-при Мексики Ланс Стролл Авто

Стролл начнет гонку в Мехико с пит-лейн из-за изменений болида.

Пилот «Астон Мартин» квалифицировался 18-м в Мексике. Из-за неудачного результата команда заменила несколько элементов болида на другие версии. В связи с этим Ланс стартует с пит-лейн. 

По словам технического делегата ФИА Джо Бауэра, «Астон Мартин» внес изменения в днище, понтоны, балку заднего крыла, стабилизатор поперечной устойчивости, передние тормоза, а также поменял настройки подвески.

Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!
 

2 комментария

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Великий Алонсо
Конечно, и все сыну папика-владельца команды, а на Алонсо же пофигу, доедет на ведре с болтами как-нибудь до финиша 🤡🤦‍♂️
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Михаил Блинов
Ответ Великий Алонсо
Конечно, и все сыну папика-владельца команды, а на Алонсо же пофигу, доедет на ведре с болтами как-нибудь до финиша 🤡🤦‍♂️
Он стартует из-за нарушения закрытого парка.
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