Ферстаппена, Хэмилтона и еще четырех гонщиков вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Мехико
Целому ряду гонщиков грозят штрафы после квалификации к Гран-при Мехико.
К стюардам вызвали следующих пилотов за предполагаемые нарушения:
- Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») за блокировки
- Логана Сарджента («Уильямс») за обгон под желтыми флагами
- Льюиса Хэмилтона («Мерседес») за превышение скорости под желтыми флагами
Кроме того, судьи побеседуют с гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой и представителями «Уильямса» из-за инцидента с наездом японца на оборудование коллектива из Гроува.
Также сообщается, что Цунода мог совершить обгон под желтыми флагами, а Ландо Норрис – превысить максимальное время на круге, однако ФИА пока не вызвала пилота «Макларена».
Гран-при Мехико-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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