Ферстаппена, Хэмилтона и еще четырех гонщиков вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Мехико

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Целому ряду гонщиков грозят штрафы после квалификации к Гран-при Мехико.

К стюардам вызвали следующих пилотов за предполагаемые нарушения:

Кроме того, судьи побеседуют с гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой и представителями «Уильямса» из-за инцидента с наездом японца на оборудование коллектива из Гроува.

Также сообщается, что Цунода мог совершить обгон под желтыми флагами, а Ландо Норрис – превысить максимальное время на круге, однако ФИА пока не вызвала пилота «Макларена».

Гран-при Мехико-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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1 комментарий

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madrilenos
у всех будет штраф,но у Макса будет условный
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