Шарль Леклер: «Дисквалификация стала полной неожиданностью, износ планки в пятницу был нулевым»

Шарль Леклер признался, что абсолютно не ожидал дисквалификации на Гран-при США.

Монегаска исключили из протокола гонки за чрезмерный износ планки под днищем, как и пилота « » . По словам Леклера, после пятничной тренировки – единственного шанса настроить болид – у « » не возникло никаких опасений по этому поводу.

«Если честно, ситуация стала полной неожиданностью. В пятницу, когда мы могли внести изменения, износ был нулевым – не то чтобы мы где-либо касались поверхности. Потом была гонка, и, разумеется, мы ничего не меняли, но машина оказалась нелегальной.

Правила есть правила, их необходимо уважать, и тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ.

В субботу вечером мы более или менее видели, где касаемся поверхности, и полагали, что запас еще большой. Затем мы завершили воскресную гонку, и это стало большим сюрпризом. Так что мы все еще анализируем, где конкретно планка износилось больше, чем ожидалось», – заявил гонщик Скудерии.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

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