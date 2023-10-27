Шарль Леклер: «Дисквалификация стала полной неожиданностью, износ планки в пятницу был нулевым»

Теги ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер признался, что абсолютно не ожидал дисквалификации на Гран-при США.

Монегаска исключили из протокола гонки за чрезмерный износ планки под днищем, как и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам Леклера, после пятничной тренировки – единственного шанса настроить болид – у «Феррари» не возникло никаких опасений по этому поводу.

«Если честно, ситуация стала полной неожиданностью. В пятницу, когда мы могли внести изменения, износ был нулевым – не то чтобы мы где-либо касались поверхности. Потом была гонка, и, разумеется, мы ничего не меняли, но машина оказалась нелегальной.

Правила есть правила, их необходимо уважать, и тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ.

В субботу вечером мы более или менее видели, где касаемся поверхности, и полагали, что запас еще большой. Затем мы завершили воскресную гонку, и это стало большим сюрпризом. Так что мы все еще анализируем, где конкретно планка износилось больше, чем ожидалось», – заявил гонщик Скудерии.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrMassi
Еще одно доказательство того, что гонку загубил формат спринта. По практике износа нет - так и зачем машину поднимать? Тоже самое вроде и представители мерсов говорили.

Одной практики недостаточно, чтобы правильно настроить машину, об этом говорят все - и РБ, и мерсы и фуры. ФИА надо что то делать с этой ситуацией, команды гадают с настройками, в итоге мы имеем то, что Астоны и Хаасы в итоге стартуют с питлейна, Шарля и Люсю отправляют в дисквал - и это высокий спорт? Дайте командам хотя бы после спринта внести изменения в настройки.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серегей Юдин
Ответ Alex Sin
Правила есть правила, их необходимо уважать, и тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ.//Вот это слова взрослого, отвечающего за свои поступки человека, спортсмена. И сравните с тем, что сказал инфантильный недосемикратный чемпиончик. Браво Шарль.
Какие правила? Где гарантия что у оставшихся 16 машин все нормально? Феррари говорила о том, что между концом спринта и запретом на изменения в авто был всего час!!!!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mclaren-honda
Ответ Марат Кагин
чтобы квалу и гонку не ездили на разных настройках.
а в чем проблема разных настроек
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mclaren-honda
Ответ mrMassi
Еще одно доказательство того, что гонку загубил формат спринта. По практике износа нет - так и зачем машину поднимать? Тоже самое вроде и представители мерсов говорили. Одной практики недостаточно, чтобы правильно настроить машину, об этом говорят все - и РБ, и мерсы и фуры. ФИА надо что то делать с этой ситуацией, команды гадают с настройками, в итоге мы имеем то, что Астоны и Хаасы в итоге стартуют с питлейна, Шарля и Люсю отправляют в дисквал - и это высокий спорт? Дайте командам хотя бы после спринта внести изменения в настройки.
Вообще не понимаю смысла режима закрытого парка. Даже не помню зачем его вводили.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
Проблема у тебя, "тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание". Это полная цитата Шарля. А ты всё оправдания ищешь. Пилоты то жалуются(и правильно делают) но машины настраивают правильно. Шарль оправдание не ищет, по взрослому говорит, виноваты. А твой кумир говном поливает всех подряд, не одни дескать мы такие. Вот и весь разговор.
так он не ищет оправданий. Вы реально чета употребляете. Пилоты жалуются что мало времени на настройку на этапах со спринтами, а вы про какие-то оправдания. И про кумира. Алооо какой мой кумир не совсем понятно. Если вы упоролись в одного пилота, то это ваши проблемы. Не нравится пилот? Так и скажите, но не нужно каждый этап искать причины полить грязью какого-то пилота. Я во время гонки болел за Норриса и ржал с тех же Мерседесов и фур.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
Оправдание ищешь ты для Льюиса. Пилоты жалуются, но машины настраивают правильно(или ты не в состоянии это понять, с головой не хорошо?). И Шарль говорит, что нет оправданий, а ты говоришь, что есть.
для кого?)))Я хоть в одном предложении оправдывал конкретного пилота или пишу про пилотов в целом?
И про ваше правильно настроили тачки. Боттас говорил что нужно было проверить всех, гасли так же говорил, но у вас оказывается все смогли настроить тачки кроме двух пилотов)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
Ответ Alex Sin
Правила есть правила, их необходимо уважать, и тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ.//Вот это слова взрослого, отвечающего за свои поступки человека, спортсмена. И сравните с тем, что сказал инфантильный недосемикратный чемпиончик. Браво Шарль.
такими темпами все команды потом будут стартовать с питлейна, как ам и хааса в остине.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
Это цитата Шарля. Что значит какие правила? Привила тех регламента Ф1. //тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ.// Это значит, что поработали мы плохо, и кочки не оправдания.
поработали мы плохо))) вы что употребляете? Как за одну практику команды могут найти настройки и опробовать несколько комплектов резины? Вы хоть посмотрите сколько кругов пилоты откатали.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
посмотри на маки и РБ...и в этоже самое время сам Макс жалуется что ЗА ОДНУ ПРАКТИКУ НЕ НАСТРОИТЬ МАШИНУ. В чем ваша проблема?
У меня их нет. Она у тебя. Макс жалуется, но машину то настроили как надо. Маки сделали тоже. А вот в мерсе решили что прокатит. Как сказал Шарль "тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ". Понятно тебе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
ну так прочитайте ещё раз слова Леклера. Нужно лучше оценивать, но как оценить с одной практикой? Все пилоты жалуются и даже Макс что одной тренировки мало и в этой ситуации могли оказаться все пилоты. А некоторые пилоты говорят что нужно тогда было всех проверять. В чем ваша проблема? Может вы лучше пилотов знаете что у них не так?
Проблема у тебя, "тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание". Это полная цитата Шарля. А ты всё оправдания ищешь. Пилоты то жалуются(и правильно делают) но машины настраивают правильно. Шарль оправдание не ищет, по взрослому говорит, виноваты. А твой кумир говном поливает всех подряд, не одни дескать мы такие. Вот и весь разговор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
так он не ищет оправданий. Вы реально чета употребляете. Пилоты жалуются что мало времени на настройку на этапах со спринтами, а вы про какие-то оправдания. И про кумира. Алооо какой мой кумир не совсем понятно. Если вы упоролись в одного пилота, то это ваши проблемы. Не нравится пилот? Так и скажите, но не нужно каждый этап искать причины полить грязью какого-то пилота. Я во время гонки болел за Норриса и ржал с тех же Мерседесов и фур.
Оправдание ищешь ты для Льюиса. Пилоты жалуются, но машины настраивают правильно(или ты не в состоянии это понять, с головой не хорошо?). И Шарль говорит, что нет оправданий, а ты говоришь, что есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Кагин
Ответ mclaren-honda
Вообще не понимаю смысла режима закрытого парка. Даже не помню зачем его вводили.
чтобы квалу и гонку не ездили на разных настройках.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alesha_451
Ответ mrMassi
Еще одно доказательство того, что гонку загубил формат спринта. По практике износа нет - так и зачем машину поднимать? Тоже самое вроде и представители мерсов говорили. Одной практики недостаточно, чтобы правильно настроить машину, об этом говорят все - и РБ, и мерсы и фуры. ФИА надо что то делать с этой ситуацией, команды гадают с настройками, в итоге мы имеем то, что Астоны и Хаасы в итоге стартуют с питлейна, Шарля и Люсю отправляют в дисквал - и это высокий спорт? Дайте командам хотя бы после спринта внести изменения в настройки.
Можно поставить двухчасовую практику. Проблема точно сгладится, а может и вообще всё норм станет. Но одного часа в любом случае очень мало, надо менять что-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий