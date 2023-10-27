Шарль Леклер: «Дисквалификация стала полной неожиданностью, износ планки в пятницу был нулевым»
Шарль Леклер признался, что абсолютно не ожидал дисквалификации на Гран-при США.
Монегаска исключили из протокола гонки за чрезмерный износ планки под днищем, как и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам Леклера, после пятничной тренировки – единственного шанса настроить болид – у «Феррари» не возникло никаких опасений по этому поводу.
«Если честно, ситуация стала полной неожиданностью. В пятницу, когда мы могли внести изменения, износ был нулевым – не то чтобы мы где-либо касались поверхности. Потом была гонка, и, разумеется, мы ничего не меняли, но машина оказалась нелегальной.
Правила есть правила, их необходимо уважать, и тот факт, что в пятницу все было в порядке – не оправдание. Надо лучше оценивать, каким может оказаться износ.
В субботу вечером мы более или менее видели, где касаемся поверхности, и полагали, что запас еще большой. Затем мы завершили воскресную гонку, и это стало большим сюрпризом. Так что мы все еще анализируем, где конкретно планка износилось больше, чем ожидалось», – заявил гонщик Скудерии.
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Одной практики недостаточно, чтобы правильно настроить машину, об этом говорят все - и РБ, и мерсы и фуры. ФИА надо что то делать с этой ситуацией, команды гадают с настройками, в итоге мы имеем то, что Астоны и Хаасы в итоге стартуют с питлейна, Шарля и Люсю отправляют в дисквал - и это высокий спорт? Дайте командам хотя бы после спринта внести изменения в настройки.
И про ваше правильно настроили тачки. Боттас говорил что нужно было проверить всех, гасли так же говорил, но у вас оказывается все смогли настроить тачки кроме двух пилотов)))