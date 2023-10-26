Аль-Аттия и Леб выступят на «Дакаре» за одну команду

Теги Тойота ралли-рейды чемпионат мира по ралли ралли Дакар Себастьян Леб Нассер Аль-Аттия Авто

Пятикратный чемпион ралли-рейда «Дакар» Нассер Аль-Аттия покинул «Тойоту» и присоединился к команде Себастьяна Леба.

Аль-Аттия и девятикратный чемпион мира по ралли Леб проведут «Дакар-2024» за коллектив «Продрайв» / BRX. Катарский пилот будет выступать под брендом «Нассер Рейсинг».

В 2025 году Себастьян уйдет из BRX ради участия в ралли-марафоне за компанию «Дачиа».

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