«Макларен» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 4-е место в Кубке конструкторов

Теги Гран-при США Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

«Макларен» поднялся на четвертую строчку в командном зачете «Формулы-1».

По итогам Гран-при США команда из Уокинга опередила «Астон Мартин». В Остине Ландо Норрис занял третье место, его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри сошел – это хватило для того, чтобы обогнать конкурентов. Ланс Стролл заработал два очка за девятое место, Фернандо Алонсо досрочно завершил заезд из-за технических проблем.

На счету «Макларена» 239 очков, у «Астон Мартин» – 232.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пивненко
Это отличный результат сезона. После первых 5 ГП казалось, что догнать Альпин нереально!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Pardus
Пора на 3 КК замахнуться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий