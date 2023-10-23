«Макларен» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 4-е место в Кубке конструкторов

« » поднялся на четвертую строчку в командном зачете «Формулы-1».

По итогам Гран-при США команда из Уокинга опередила «Астон Мартин». В Остине занял третье место, его напарник по «Макларену» сошел – это хватило для того, чтобы обогнать конкурентов. заработал два очка за девятое место, досрочно завершил заезд из-за технических проблем.

На счету «Макларена» 239 очков, у «Астон Мартин» – 232.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023

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