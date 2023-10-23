«Макларен» обогнал «Астон Мартин» и вышел на 4-е место в Кубке конструкторов
«Макларен» поднялся на четвертую строчку в командном зачете «Формулы-1».
По итогам Гран-при США команда из Уокинга опередила «Астон Мартин». В Остине Ландо Норрис занял третье место, его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри сошел – это хватило для того, чтобы обогнать конкурентов. Ланс Стролл заработал два очка за девятое место, Фернандо Алонсо досрочно завершил заезд из-за технических проблем.
На счету «Макларена» 239 очков, у «Астон Мартин» – 232.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария