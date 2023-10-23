Тото Вольфф: «Потеряли очень много времени всего за два круга. Именно тогда мы проиграли гонку»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф признал – Хэмилтон упустил победу в США из-за ошибки в стратегии.

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги Гран-при, отметив, что у команды был шанс опередить Макса Ферстаппена, но это оказалось невозможно из-за ошибки со стратегией, допущенной в середине заезда.

«Сложно рассуждать задним числом. Мы можем говорить о том, что было бы, если бы мы ответили на тактику Ферстаппена – но на тот момент гонки мы были быстрее. Но в тот момент мы не знали, как все сложится, так что в тот момент решение держаться за тактику с одним пит-стопом казалось разумным вариантом.

Однако затем мы потеряли очень много времени всего за два круга. Именно тогда мы и проиграли гонку.

Мы были на 19 или 20 круге, но нам нужно было дотянуть до 23 круга, чтобы стратегия с одним пит-стопом могла сработать.

Мы знали, что для стратегии с одним пит-стопом нам нужно проехать еще четыре круга, а Макс находился в 20 секундах позади нас. Но затем эффективность шин очень сильно упала и мы потеряли необходимый отрыв.

Джордж тоже оказался вне борьбы. Мы разочарованы. Можно сказать, что в некоторой степени все сложилось против нас. Тяжелая битва с Риккардо, который выехал на трассу на «софте» и поставил лучший круг в гонке, активный Норрис. Но так бывает. Тот круг мы проехали на две секунды медленнее и предыдущего, и следующего круга», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при США: Норрис и Хэмилтон почти достали победу. Гонку Леклера убила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

7 комментариев

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Роман
Ответ Alex Sin
Ну надо быть идиотами, что бы в Остине рассчитывать проехать с одним питом. Мда уж.
Зачем ты так про стратегов Феррари))
+3
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+3
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varankin.andrew
Не перетормози Льюис и лишился бы подиума
+1
0
+1
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MP423
С тактикой вышел явный фейл да и пит-стоп опять выполнили так себе. Зато темп был неожиданно хорош, пусть и с поправкй на проблемы лидера. Посмотрим, что будет на высокогорье
+1
0
+1
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Alex Sin
Ну надо быть идиотами, что бы в Остине рассчитывать проехать с одним питом. Мда уж.
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Donbass
Стратеги Мерседеса это что то с чем то. Похоже "лавры" стратегов Феррари не дают им покоя.
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stillwater
Неужели так сложно было просто копировать РБ?
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Fonbaron
Если бы не ошибка Льюиса когда он перетормозил и испортил шины-он выиграл бы. По стратегии все правильно делали, плюс минус пара кругов. Но объективно, Хэм сам себе запорол
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