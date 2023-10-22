Фернандо Алонсо: «Нам просто не хватает скорости»

Алонсо признал, что уик-энд в США складывается для команды тяжело.

Пилот « » отметил, что на «Трассе Америк» болиду команды просто не хватает скорости. И даже знания, полученные в спринте, вряд ли смогут помочь, учитывая действие правила «закрытого парка» и отсутствия возможности внести изменения в настройки болида перед гонкой.

«Уик-энд складывается тяжело. Мы были не слишком конкурентоспособны, начиная с первой же практики, так что сначала у нас возникли трудности в квалификации, а теперь нам не хватало скорости в спринте.

Пока что уик-энд получается просто «незабываемым». Хотя у нас были уик-энды как лучше, так и хуже этого. Нужно продолжать учиться и наматывать круги. Сейчас главная задача – помочь команде улучшить болид в целом, потому что пока мы явно не попали в оптимальные настройки. Нам просто не хватает скорости.

И спринт определенно поможет нам глубже погрузиться в изучение работы болида. Ведь в гонке нам предстоит работать со значительно большим количеством топлива в баках, а по ходу уик-эндов со спринтами у вас почти нет возможности потренироваться на длинной дистанции (в единственной практике). И суббота – единственный шанс сделать это.

При этом мы не можем менять настройки болида после первой практики, так что в отношении предстоящей гонки наши руки связаны. Не важно, какие уроки мы усвоили по итогам спринта, мы все равно не сможем значительно улучшить работу машины. Но мы все равно сделаем все возможное и будем бороться», – рассказал .

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