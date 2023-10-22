Майкл Андретти о противниках новой команды в «Ф-1»: «Для меня это загадка. Они говорят, что мы забираем себе кусок пирога»

Теги ФИА Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Авто

Майкл Андретти высказался о противниках новой команды в «Ф-1».

Команды «Ф-1» активно выступают против появления «Андретти Автоспорт» в чемпионате. ФИА уже одобрила заявку команды, следующими ее должны рассмотреть владельцы коммерческих прав – ФОМ (Formula 1 Management, управляющая компания «Формулы-1», принадлежит «Либерти Медиа»).

«В некоторой степени для меня это загадка. Знаете почему? Почему они сопротивляются. Знаете, они говорят, что мы забираем себе кусок пирога. На самом деле, мы, надеюсь, больше вносим, чем забираем. Посмотрите на поддержку со стороны фанатов, на все проведенные опросы, мы только умножим доходы «Ф-1», а не уменьшим их.

Мы можем помочь повысить популярность «Ф-1» в США по сравнению с сегодняшним днем. Есть много компаний, которые до сих пор не пришли в серию и которые уже связались с нами. Они вполне заинтересованы в том, чтобы прийти в «Ф-1», как только мы получим одобрение. Так что я не согласен [с тем, что мы навредим чемпионату с финансовой точки зрения]», – сказал Андретти.   

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