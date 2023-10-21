ФИА расширила границы трассы Гран-при США в трех поворотах

Теги Гран-при США ФИА Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

ФИА внесла небольшие изменения в трек Гран-при США .

Федерация таким образом рассчитывает исправить проблему со слишком частыми выездами за белую линию. К примеру, в прошлый раз в Катаре судьи удалили время круга 51 раз и раздали 10 штрафов. В этот уик-энд вопрос не потерял актуальности после того, как Макс Ферстаппен лишился поула в пятничной квалификации из-за нарушения в предпоследнем повороте.

После брифинга пилотов ФИА приняла решение в ночь с пятницы на субботу расширить границы трассы в 9-м, 12-м и 19-м (здесь Ферстаппен и вышел за пределы) поворотах, сдвинув белую линию.  

В субботней квалификации к спринту единственным нарушителем границ трассы оказался пилот «Альпин» Пьер Гасли.

Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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